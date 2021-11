Management-Plan für UNESCO-Welterbe "Historisches Zentrum von Wien"

Wien (OTS) - Vor etwa 2 Jahren begannen die Arbeiten zur Erstellung des Managementplans „UNESCO-Welterbe Historisches Zentrum von Wien“. Nach einem umfangreichen und intensiven Diskussions- und Erstellungsprozess, an dem Verantwortliche aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter von UNESCO, ICOMOS Österreich, dem Bundesdenkmalamt, betroffenen Magistratsdienststellen, Bezirken in der Kern- und Pufferzone, NGOs und der Fachöffentlichkeit mitwirkten, konnte der Managementplan nun fertiggestellt werden. Er soll am 9. November 2021 dem Gemeinderatsausschuss für Innovation, Stadtplanung und Mobilität vorgelegt werden.

Landtagspräsident Ernst Woller, von der Stadt Wien Beauftragter für Weltkulturerbefragen: “Der neue Managementplan stellt sicher, dass die herausragenden Qualitäten des historischen Stadtzentrums Wiens durch achtsamen Umgang für gegenwärtige und zukünftige Generationen erhalten und erlebbar bleiben.“

Das Historische Zentrum von Wien wurde im Jahr 2001 auf Antrag der Stadt Wien und der Republik Österreich in die UNESCO-Welterbeliste eingeschrieben. Nach den Durchführungsrichtlinien zur Implementierung der Welterbekonvention ("Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit") ist für jede Welterbestätte ein Managementplan erforderlich. Am 9. November 2021 wird der Managementplan dem Gemeinderatsausschuss für Innovation, Stadtplanung und Mobilität und Ende November dem Gemeinderat der Stadt Wien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Managementplan „UNESCO-Weltkulturerbe Historisches Zentrum von Wien” definiert konkret, mit welchen Maßnahmen der Außergewöhnliche Universelle Wert (Outstanding Universal Value) der Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien“ geschützt und die historische Innenstadt als kulturelles, wirtschaftliches und politisches Zentrum der gesamten Stadt erhalten werden kann.

Neben dem aktuellen Management der Welterbestätte werden sowohl das heutige Welterbe „Historisches Zentrum von Wien“ in seinem historischen Bestand und im Wandel der Zeit beschrieben, als auch wesentliche Instrumente zum Schutz des Weltkulturerbes sowie Handlungsfelder zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen dargestellt.

Was leistet der Managementplan?

Der Managementplan „UNESCO-Welterbe Historisches Zentrum von Wien” stellt eine Richtlinie für die Organe der Stadt Wien, alle städtischen Dienststellen und alle andere Einrichtungen der Stadt Wien dar.

Der Magistrat Wien wird darin beauftragt, die im Managementplan „UNESCO-Welterbe Historisches Zentrum von Wien“ beschriebenen rechtlichen, strukturellen und operativen Anpassungen vorzunehmen, in Angelegenheiten des UNESCO Weltkulturerbes den Dialog mit der Öffentlichkeit zu führen und den Managementplan in analoger und digitaler Form zu veröffentlichen.

