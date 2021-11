Präsidentin des europäischen Forschungsrates zu Gast an der DPU

Prof. Maria Leptin wird Ende November in Krems erwartet

Krems, Niederösterreich (OTS) - Prof. Dr. Maria Leptin, seit Juli 2021 Präsidentin des European Research Council (ERC), wird Ende November diesen Jahres zu Gast an der Danube Private University Krems, Niederösterreich, (DPU) sein. Prof. Leptin ist eine deutsche Biologin und Immunologin und war zuvor Leiterin der European Molecular Biology Organization (EMBO). Davor leitete sie verschiedene Forschungsgruppen an den Universitäten in Köln und Heidelberg. Der ERC (deutsch: Europäischer Forschungsrat) ist eine Institution zur Finanzierung von Grundlagenforschung, die die Europäische Kommission gegründet hat. Die DPU ist in zwei Horizon2020-Projekten des ERC engagiert.

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Sabine Plattner

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19370

sabine.plattner @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at