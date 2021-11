Tricorbraun akquiriert Vetroelite

St. Louis (ots/PRNewswire) - Durch diese Akquisition wird die Präsenz von TricorBraun in Europa gestärkt und die weltweite Expansion des Unternehmens fortgesetzt

Der weltweit führende Verpackungshersteller TricorBraun gab heute den erfolgreichen Abschluss der Akquisition des Premium-Glasverpackungsanbieters Vetroelite bekannt. Durch die Akquisition wird die Präsenz von TricorBraun in Europa gestärkt und die weltweite Expansion des Unternehmens fortgesetzt.

"Wir freuen uns sehr, mit der Übernahme von Vetroelite unsere Präsenz in Europa auszubauen und gleichzeitig das weitere Wachstum von Vetrelite zu fördern", so Court Carruthers, President und CEO von TricorBraun. "Wir haben enormen Respekt vor dem starken Unternehmen, das das Vetroelite-Team geschaffen hat, und freuen uns, Vetroelite offiziell in der TricorBraun-Familie willkommen zu heißen."

Vetroelite wurde 1994 gegründet und bietet hochwertige Glasverpackungslösungen für die schnell wachsende Spirituosen-, Gourmet-Lebensmittel-, Parfüm-, Wein- und Kosmetikindustrie. Vetroelite ist weltweit präsent, operiert von mehreren Standorten in Europa und Nordamerika aus und bedient Kunden in 90 Ländern. Das Unternehmen firmiert jetzt als Vetroelite, ein Unternehmen von TricorBraun.

Seit seiner Gründung hat TricorBraun mit Management-Teams zusammengearbeitet, um fast 30 Verpackungsunternehmen erfolgreich zu übernehmen und deren Wachstum weiter zu beschleunigen. Vetroelite ist bereits die vierte Übernahme von TricorBraun in diesem Jahr.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Über TricorBraun

TricorBraun wurde 1902 gegründet und ist ein weltweit führendes Verpackungsunternehmen und Nordamerikas größter Vertreiber von Primärverpackungen. Wir bieten innovative Lösungen für eine breite Palette von Kundenendmärkten für Kunststoff- und Glasbehälter, Verschlüsse, Spender, Tuben und flexible Produkte. Unser preisgekröntes Design & Engineering Center bietet zukunftsweisendes Design, das auf dem Wissen der Verbraucher und kreativen Lösungen basiert. Als einer der weltweit führenden Einkäufer von Verpackungen nutzen wir unser globales Supply-Chain-Know-how, unsere ausgedehnte und nachhaltige Präsenz sowie unsere beträchtliche Kaufkraft und Größe, um die besten Beschaffungspartner zu finden und unseren Kunden kosteneffiziente Lösungen anzubieten. TricorBraun operiert von mehr als 60 Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien aus.

