Toto: Sechsfachjackpot – 45.000 Euro warten

Neben dem Dreizehner Sechsfachjackpot noch vier weitere Jackpots

Wien (OTS) - Keiner der fünf Jackpots, die in der Runde 43B am Wochenende auf dem Spiel standen, konnte geknackt werden. Sie alle gehen in eine weitere Runde: Da wäre erst einmal der Sechsfachjackpot beim Dreizehner, da es erneut niemandem gelungen ist, 13 Spiele richtig zu tippen. Dabei geht es um rund 45.000 Euro.

Beim Zwölfer wartet ein Dreifachjackpot, da es zum dritten Mal in Folge auch keinen Zwölfer gab. Im Topf werden in der nächsten Runde etwa 15.000 Euro liegen.

Und dann sind da noch die Torwetten im ersten und im zweiten Rang, wo es ebenfalls keine Gewinner gegeben hat und daher zwei Jackpots warten.

Der fünfte Jackpot schließlich ist der Hattrick Jackpot, den man knackt, wenn man auf einem Wettschein sowohl einen Dreizehner als auch die Torwette im ersten Rang hat.

Annahmeschluss für die Runde 44A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.

Quoten der Toto Runde 43B

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 38.530,27 – 45.000 Euro warten 3fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 11.753,76 9 Elfer zu EUR 109,60 84 Zehner zu je EUR 23,40 120 5er Bonus zu je EUR 6,80

Der richtige Tipp: 1 X 2 X 2 / X X 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 17.237,76 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 779,90 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 139,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 152.630,48

Torwette-Resultate: +:2 1:1 0:+ +:+ 0:2

