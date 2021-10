FW-Langthaler: 2G ist der Holzweg - Geimpfte nicht länger in falscher Sicherheit wiegen

Benachteiligung der Getesteten trägt nichts dazu bei, Ansteckungen unter Geimpften zu vermeiden

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat es trotz aller Anstrengung nicht geschafft, die Tatsache zu vertuschen, dass immer mehr „voll Immunisierte“ in den Krankenhäusern liegen, weil sie an Corona erkrankt sind. „Auch wenn die Impfung zumindest eine Zeit lang häufig vor schwereren Verläufen schützen kann, ändert das nichts daran, dass sich Geimpfte anstecken und das Virus weitergeben können“, stellt der NÖ-Landesobmann und Bundesobmann Stv. der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, fest.

In Niederösterreich und anderen Bundesländern nun 2G bei Veranstaltungen und Nachtgastronomie einzuführen, sei nicht nur völlig sinnlos, es gieße letztendlich auch noch Öl ins Feuer, weil dadurch mit den Getesteten eigentlich die einzigen ausgeschlossen werden, die nachweisen, nicht ansteckend zu sein und überlasse das gesellschaftliche Leben möglicherweise Infizierten, die man dafür belohnen will, dass sie sich impfen lassen haben, wie die Bundesregierung das - aus welchen Gründen auch immer - will. „Die 3G-Maßnahmen wiegen die Geimpften in einer falschen Überlegenheit, wenn man sie glauben lässt, sie seien sicher. Aktiv und passiv. Die Zahlen der Geimpften in den Spitälern beweisen, dass das nicht stimmt“, so Langthaler.

Spiele die Bundesregierung dieses Spiel der G-Regeln als Marketinginstrument zur Verkaufsförderung von Pharma-Produkten so weiter, bekämpfe das weder die Pandemie oder die Neuinfektionen, sondern lediglich die eigenen Bürger, die Wirtschaft und den sozialen Frieden.

Die Bundesregierung müsse jetzt von ihrem Ziel, so rasch wie möglich eine Impfpflicht und 1G ‚geimpft’ zu erzwingen, abkehren und endlich Maßnahmen ergreifen, neue Infektionen tatsächlich zu bekämpfen. Ob das flächendeckende Antikörper-Tests oder 1G „getestet“ sein soll, müssten richtige Experten beraten anstatt von der Bundesregierung ausgewählte Pharma-Vertreter. „Fakt ist: die bisherigen G-Regeln haben nur dazu geführt, Geimpfte in falscher Sicherheit zu wiegen und alles noch schlimmer zu machen. Das mag zwar davon ablenken, dass gegen führende ÖVP-Politiker wegen Korruption ermittelt wird, fährt gleichzeitig aber das ganze Land an die Wand. Damit muss jetzt Schluss sein“, fordert Langthaler und warnt davor, das überlebenswichtige Weihnachtsgeschäft erneut Amazon & Co nicht nur zu überlassen, sondern diesmal sogar am Silbertablett zu servieren. „Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Existenzen und es geht um unsere Freiheit“, so Langthaler abschließend.

