Rakuten TV und VICE Studios erforschen den Einfluss von Blockchain auf unser tägliches Leben mit einer neuen Original-Doku-Serie

London (ots/PRNewswire) - Die Originalserie wird eine Episode enthalten, die die Reise von DigitalBits, der Blockchain für Marken, verfolgt und zeigt, wie ikonische Unternehmen begonnen haben, diese Technologie zu nutzen

Rakuten TV und VICE Studios werden eine neue Dokumentarserie produzieren, die verschiedene aufkommende Technologien erforscht, die bald unser tägliches Leben beeinflussen werden. Die faszinierende 5-teilige Serie wird 5 Hauptthemen behandeln: Fleisch aus dem Labor, Weltraumreiniger, Cyborgs, Kernfusion und Blockchain.

Aber wie sieht es mit der Zukunft der Wirtschaft aus? Im Bereich der so genannten "Kryptowährungen" ist dies bereits der Fall. In der Blockchain-Episode taucht die kommende Original-Koproduktion tief in dieses neue, aber schnell wachsende Konzept ein, das auch als virtuelles Geld bekannt ist, und zeigt seine Einsatzmöglichkeiten.

In dieser Folge beleuchten Rakuten TV und VICE Studios viele der möglichen Anwendungen der Blockchain-Technologie, indem sie die Reise von DigitalBits und wie sie zur Blockchain für Marken in verschiedenen Branchen wie Sport und Unterhaltung, Luxus, Finanzen und anderen wird.

Teresa López, Leiterin der Abteilung Inhalte bei Rakuten TV, erklärte: "Unser erklärtes Ziel ist es, Geschichten zu erzählen, die unsere Werte widerspiegeln: Empowerment, Optimismus und Innovation. Diese Dokumentarserie wird unseren Nutzern 5 Geschichten darüber präsentieren, wie Innovation unser Leben und unsere Gesellschaft verbessert. Die innovativen Mitglieder des DigitalBits-Ökosystems sind perfekt mit dem Storytelling verbunden, das sich in diesem Projekt entwickeln wird."

Dan Bowen, leitender Produzent der VICE Studios, sagte: "Wir freuen uns, mit Rakuten TV bei diesem einzigartigen Projekt zusammenzuarbeiten, um den Zuschauern auf der ganzen Welt neue Erkenntnisse im Bereich Blockchain zu vermitteln."

Al Burgio, Gründer der DigitalBits-Blockchain, sagte: "Die Blockchain und die Kryptowährungsindustrie sind exponentiell gewachsen. Es ist eine große Ehre für uns, dass Rakuten TV und VICE Studios, zwei führende Medienunternehmen, das Aufkommen dieser Branche und die Art und Weise, wie Marken begonnen haben, die DigitalBits-Blockchain zu nutzen, anerkennen."

Blockchain wird deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Art und Weise haben, wie Kunden und Marken Produkte konsumieren oder verkaufen. Aus diesem Grund befinden sich Rakuten TV und die DigitalBits Foundation in Gesprächen, um mögliche zukünftige Kooperationen auszuloten.

Die Dokumentarserie wird von Dan Bowen produziert. Es wird 2022 auf Rakuten TV erscheinen und in 43 europäischen Ländern kostenlos und exklusiv über die Plattform verfügbar sein.

Über Rakuten TV

Rakuten TV ist die erste Video-on-Demand- und Streaming-Plattform in Europa, die TVoD- (Transactional Video-on-Demand), SVoD- (Subscription Video-on-Demand), AVoD- (Advertising Video-on-Demand) und FAST-Dienste (Free Ad-Supported Streaming TV) miteinander kombiniert und so ein Universum an Inhalten bietet und das Unterhaltungserlebnis vereinfacht.

Der TVoD-Dienst bietet ein authentisches Kinoerlebnis mit den neuesten Veröffentlichungen zum Kaufen oder Ausleihen in hoher Audio- und Videoqualität. Der SVoD-Dienst ermöglicht das Abonnement des Premium-Dienstes Starzplay. Das werbefinanzierte Angebot umfasst die Dienste AVoD und FAST. Der AVoD-Dienst bietet mehr als 10.000 Titel auf Abruf, darunter Filme, Dokumentationen und Serien aus Hollywood und lokalen Studios sowie den Rakuten Stories-Katalog mit Original- und Exklusivinhalten. Der FAST-Dienst besteht aus einem umfangreichen Angebot von über 90 kostenlosen linearen Kanälen von globalen Netzwerken, führenden europäischen Sendern und Medienkonzernen sowie eigenen thematischen Kanälen mit kuratierten Inhalten.

Rakuten TV ist in 43 europäischen Ländern verfügbar und erreicht derzeit mehr als 90 Millionen Haushalte über seine markengeschützte Fernbedienungstaste und die auf Smart-TV-Geräten vorinstallierte App.

www.rakuten.tv

Rakuten TV gehört zur Rakuten Group, Inc. und ist eines der weltweit führenden Internetdienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation. Rakuten ist der offizielle Partner des FC Barcelona, der NBA, der Golden State Warriors, des Davis Cup und des Spartan Race.

Über Vice Studios

VICE Studios ist eine globale Produktions- und Vertriebsabteilung innerhalb der VICE Media Group, die erstklassige Originalprogramme in den Bereichen Dokumentarfilm, Drehbuch und Spielfilmliefert . Mit Entwicklungs- und Produktionsteams in den USA, Kanada, Großbritannien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika durchdringt VICE Studios die Kultur und liefert Geschichten, die populär und menschlich sind und das Unerwartete für ein Publikum auf der ganzen Welt in den Mittelpunkt stellen.

VICE Studios beherbergt auch VICEs neue Lizenz- und Vertriebsgruppe mit einem Katalog von mehr als 1000 Stunden Programm, die innerhalb der VICE Media Group erstellt wurden und eine Reihe von Genres umfassen, von Dokumentationen über Lifestyle bis hin zu Vice News.

Zu den jüngsten Eigenproduktionen der VICE Studios gehören Flee, der Gewinner des Großen Preises der Jury für Weltkino-Dokumentationen bei Sundance 2021, die sechsteilige Dokumentarserie Pride für FX, die Doku-Serie American Gladiators" mit ESPN, Tell Me Lies für Hulu und Moments Like This Never Last, die bei DOCNYC Premiere hatte. Zu den 2017 gestarteten Produktionen der VICE Studios gehört Chris Smiths Emmy-nominierte Serie Jim & Andy: The Great Beyond und Fyre: The Greatest Party that Never Happened (Netflix); Spielfilm The Report mit Adam Driver und Annette Bening (Amazon); Diego Osornos 1994 (Netflix), Dark Side of the Ring (VICE TV), AKA Jane Roe (FX) und Satanic Verses (BBC).

