TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Es ist längst fünf nach zwölf", Ausgabe vom 31. Oktober 2021 von Liane Pircher.

Der Pflegenotstand wird sich weiter zuspitzen. Betroffenen sind Diskussionen zwischen Land und Bund egal. Nur Ergebnisse zählen.

Innsbruck (OTS) - Seit Jahren auf Alarmstufe Rot geschaltet und trotzdem politisch zu wenig reagiert: In der Pflege ist die Lage prekärer denn je.

Mit der Pflege ist es ein bisschen so wie mit dem Klimawandel: Alle wissen, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, trotzdem wird nicht ernsthaft und konsequent genug gegen­gesteuert. Irgendwie wird es schon gehen. Ist es noch immer gegangen. Wozu der jahrelange Pflegenotstand geführt hat, konnten wir jetzt in der Pandemie beobachten: Krankenpflegerinnen und -pfleger arbeiten in Zwölf-Stunden-Schichten bis zur völligen Erschöpfung, permanent gibt es Hilfeschreie, dass Personal fehlt und der Berufsstand vor dem Kollaps steht. Es spürt bereits die Bevölkerung, dass Leistungen nicht mehr so erbracht werden können, wie es menschlich und medizinisch gut wäre.

Wenn wir jetzt wieder wegen steigender Corona-Zahlen von überlasteten Intensivstationen lesen und hören, dass es dort – aber auch sonst – an Fachpersonal fehlt, muss man die Frage stellen: Was wurde eigentlich in den letzten beiden Jahren der Pandemie getan, um schnell zu reagieren? Wo war die Offensive, Personal in dieser Zeit zu spezialisierten Intensiv-Kräften aufzuschulen? Wenn sich PolitikerInnen öffentlichkeitswirksam für neue Ausbildungsschienen starkmachen, ist das dringendst notwendig, in Wahrheit kommt aber vieles um Jahre zu spät. Bis zur völligen Verwässerung diskutiert werden Arbeitszeiten, wurde auch der Pflegebonus, der zudem nicht nachhaltig genug ist, um tatsächliche Verbesserungen zu bringen. Nicht zu verstehen ist etwa, warum in der Pandemie nicht jenen Pflegekräften, die vor der Pension standen, ein attraktives Angebot gemacht wurde, damit sie ein Jahr länger bleiben. Stattdessen gehen welche mit Abschlägen in Pension. Für Ende November ist ein runder Tisch zwischen Pflege-Organisationen und der türkis-grünen Regierung am Plan. Der x-te. Die Pflege will Ergebnisse sehen. Zu Recht.

