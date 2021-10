SPÖ-Laimer: Rax-Waldbrand – Wo sind unsere Hubschrauber?

Wien (OTS/SK) - „Ich danke den vielen Freiwilligen der Feuerwehr, die selbstlos und mit besonderem Einsatz diesen heftigen Waldbrand bekämpfen. Ich danke auch Italien, dass sie uns, um den schweren Waldbrand in Hirschwang an der Rax zu bewältigen, Hubschrauber schicken“, dankt SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer heute, Samstag, den Einsatzkräften und internationalen Helfern, die den Großbrand im Bereich Hirschwang an der Rax bekämpfen. Weiter: „Dass wir die Helikopter aus Italien brauchen liegt aber vor allem an unserer eigenen schlechten Vorbereitung auf den Krisenfall.“****



Von neun Blackhawks, die das österreichische Bundesheer besitzt, sind momentan nur zwei einsatzfähig. Sieben sind in der Wartung oder beim Upgrade im Ausland. Von den spärlichen zwei stand einer zwecks militärischer „Brautschau“ am Nationalfeiertag am Heldenplatz, und gelangte deswegen auch noch verspätet zum Großbrand. Laimer: „Dass wir aufgrund der Heldenplatz-Show nur einen einzigen Helikopter rechtzeitig zur Verfügung hatten, ist eigentlich kaum zu glauben. Die ÖVP streckt die Heeresressourcen so dünn, dass wir nicht mehr einsatzfähig sind. Bei der ÖVP funktioniert nur die Show, wenn es ernst wird, bricht alles zusammen.“



Abschließend fasst Laimer zusammen: „Unsere Freiwillige Feuerwehr, die unter unglaublichem Einsatz diesen Waldbrand in Schach hält und bekämpft, ist wegen der ÖVP-Mangelwirtschaft einsatzfähiger als unser Bundesheer, das eigentlich die strategische Reserve darstellt. Das ist völlig inakzeptabel.“ (Schluss) sd

