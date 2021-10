Dreame Technology wird offizieller Partner von Borussia Dortmund

Shanghai (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, eine weltweit führende Technologiemarke, die sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, ist offizieller Partner von Borussia Dortmund (BVB), einem der erfolgreichsten Fußballvereine in Deutschland, geworden. Die feierliche Unterzeichnung des Abkommens fand am 28. Oktober in Shanghai statt.

Das 2017 gegründete Unternehmen Dreame Technology hat sich auf die Forschung und Entwicklung von Smart Home-Geräten spezialisiert, um den globalen Verbrauchern einen intelligenten und gesunden Lebensstil zu ermöglichen. Dreame leistet Pionierarbeit bei innovativen Fortschritten, einschließlich Hochgeschwindigkeitsmotoren und Mehrkonus-Zyklonabscheidungstechnologie. Bis September 2021 hat Dreame weltweit 1.656 Patente angemeldet, darunter 726 erteilte Patentanmeldungen.

Borussia Dortmund ist ein deutscher Sportverein mit Sitz in Dortmund, Nordrhein-Westfalen. Mit 270 Millionen Fans weltweit ist der BVB die stärkste Marke und der sympathischste Verein in Deutschland. Die Dortmunder Mannschaft hat acht deutsche Meisterschaften und fünf DFB-Pokale gewonnen. Der BVB war 1966 der erste deutsche Verein, der den Europapokal der Pokalsieger gewann und 1997 den Titel in der UEFA Champions League holte.

Sowohl Dreame Technology als auch BVB haben in ihren jeweiligen Bereichen viele bedeutende Erfolge erzielt. Die Zusammenarbeit zwischen Dreame und dem BVB stellt nicht nur eine Konvergenz zwischen Sport und Technologie dar, sondern bietet Dreame auch die Möglichkeit, Kunden auf dem europäischen Markt besser zu bedienen.

"Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, mit Borussia Dortmund zusammenzuarbeiten", sagte Frank Wang, International Marketing Director bei Dreame Technology. "Die beeindruckende Leistung von BVB spricht für sich selbst, und als Unternehmen, das stolz auf die Leistung seiner Produkte ist, wissen wir das sehr zu schätzen."

Dreame und Borussia Dortmund unterzeichneten ihren Vertrag am 28. Oktober in der höchsten Buchhandlung in Shanghai. Die Unterzeichnungszeremonie begann mit der Unterzeichnung der Vereinbarung durch den Vizepräsidenten von Dreame, Wu Peng, und den China-Chef von Borussia Dortmund, Benjamin Wahl. Als Symbol der Partnerschaft schenkte der Dortmunder Club ein BVB-Trikot mit dem Aufdruck "Dortmund 2021" auf dem Rücken, der an das Jahr erinnert, in dem die Partnerschaft beginnt. Der Veranstaltungsort umfasste auch eine Produkterlebniszone, in der die Teilnehmer einige der beliebtesten Produkte und Neuerscheinungen von Dreame kennenlernen konnten.

"Wir freuen uns auf den Beginn einer fruchtbaren Partnerschaft mit Dreame", sagte Herr Wahl. "Sowohl der BVB als auch Dreame streben nach Spitzenleistungen mit innovativen Ansätzen und haben die gleiche Einstellung zu Herausforderungen. Wir sind zuversichtlich, dass die Partnerschaft nicht nur die Markenbekanntheit von Dreame in Europa weiter ausbauen wird, sondern auch neue Möglichkeiten für uns in China und anderen Märkten schafft."

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dreame-technology.com.

Informationen zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußballvereine Deutschlands. Neben acht Titeln in der Bundesliga und fünf deutschen Pokalsiegen gewann Dortmund 1966 den Europapokal der Pokalsieger, 1997 die Champions League und im selben Jahr auch den Interkontinental-Pokal (FIFA Klub-Weltmeisterschaft). Darüber hinaus ist er einer der fünf größten Sportvereine in Deutschland und der siebtgrößte weltweit.

