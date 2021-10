„Österreichs bestes Netz“: A1 gewinnt den Smartphone Magazin Netztest 2022

Testsieger A1 gewinnt am Land und in den Städten

Signifikant höhere Netzabdeckung im 5G Netz von A1

Gesamtnote „Hervorragend“ für das „beste Netz Österreichs“

Im Rahmen des heute erschienenen unabhängigen Smartphone Magazin Netztest 2022 holt sich A1 ein weiteres Mal den Sieg. Das Magazin verlieh A1 das Siegel des Testsiegers und beurteilte das „beste Netz in Österreich“ mit der Note „Hervorragend.“ A1 gewann sowohl den Vergleich in den Landeshauptstädten, als auch in den weniger bevölkerten Landesteilen. Das Smartphone Magazin betont zudem den hohen 5G Anteil und vergab A1 hier die höchste Punktezahl.



"Unangefochten auf Rang eins"

„Vor allem die signifikant höhere Netzabdeckung im 5G Netz und die sehr ansehnlichen Datendurchsätze im Down- und Uploadbereich sowie im Speedtest machen den Unterschied zur Konkurrenz deutlich. Unter dem Strich ergibt sich die Note „Hervorragend“. A1 hat das beste Netz in Österreich“, beurteilt das Smartphone Magazin.



A1 CEO Marcus Grausam freut sich über die Spitzenposition beim Smartphone Magazin Netztest: „Es ist unser Anspruch, unseren Kunden jederzeit und überall die beste Netzqualität zu liefern. Dafür arbeitet das A1 Team täglich am Ausbau des größten 5G Netzes in Österreich und der Optimierung der bestehenden Mobilfunknetze – sowohl in den Städten, als auch am Land. Daher freue ich mich besonders über das deutliche Ergebnis des Smartphone Magazin Netztests.“



5G Anteil steigt „steil nach oben“

Bei der Netzabdeckung - laut Smartphone Magazin die Königsdisziplin der Netztests - liegt A1 sowohl in der Stadt, als auch am Land an der Spitze. Der auf dem Land gemessene Anteil der 5G –Samples steige stetig an. Zudem wurde auch der 5G Anteil der großen Anbieter in den Landeshauptstädten gemessen. Auch hier hat A1 durchwegs die Nase vorne. Der höchste gemessene 5G Anteil im Rahmen des Smartphone Netztests war Salzburg mit mehr als 85%.



Für den Smartphone Magazin Netztest 2022 wurden mit zwei unterschiedlichen Messsystemen und mehreren Mess-Fahrzeugen gesamt rund 15.000 Kilometer zurückgelegt und 1,5 Millionen Messpunkte erhoben. Gemessen wurde in Zusammenarbeit mit Dalmus Commercial Agency sowohl in großen Städten, als auch in ländlichen Gebieten. Zum Einsatz kamen handelsübliche Smartphones.



Der Smartphone Magazin Netztest ist abrufbar unter: https://smartphonemag.de/featured/ oesterreichs-bestes-netz/

Foto-Download unter: https://newsroom.a1.net/

