24. Radiopreis der Erwachsenenbildung - 18 Sendungen nominiert

Wien (OTS) - Für den 24. Radiopreis der Erwachsenenbildung wurden von einer Jury aus VertreterInnen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs am 28. Oktober 2021 in fünf Kategorien 18 Produktionen nominiert.

Eingereicht waren insgesamt 128 Sendungen, die vom ORF sowie von privaten und Freien Sendern Österreichs im Zeitraum vom 1. September 2020 bis 31. August 2021 erstmals ausgestrahlt wurden.

Die Nominierungen wurden für die Kategorien Kultur, Dokumentation/Information, Gespräche/Debatten, Bildung/Wissenschaft (Eduard Ploier-Preis) sowie Sendereihen/Themen-schwerpunkte, vorgenommen.

Kategorie Kultur

„Wenn die Mutter wüsste – Die Mutter als Figur in der schwulen Literatur (Teil 2)“, eine Sendung aus der Reihe „Berggasse 8“, die am 21.02.2021 auf Radio Orange 94.0 ausgestrahlt wurde. Idee: Veit Georg Schmidt, Produktion: Peter Supp.

„Laute Nächte“, ein Hörspiel, das am 26.09.2020 auf Radio Ö1 ausgestrahlt wurde. Autor: Thomas Arzt, Regie: Andreas Jungwirth.

„Im Gespräch mit Anatol Schivkov“, gestaltet von Alexander Tschernek, ausgestrahlt von ORF-Ö1 am 01.05.2021 in der Sendereihe Philosophie Pur.

Kategorie Dokumentation, Information

„Anna Mayrs Buch ‚Die Elenden‘“, aus der Sendereihe „Vor Ort“, Christian Aichmayr, ausgestrahlt am 28.01.2021 vom Freien Rundfunk Oberösterreich und am 29.01.2021 vom Freien Radio Salzkammergut.

„Instagrammability: Das neue Reisemotiv der jungen Generation“ vom Medienkolleg Ferrarischule Innsbruck unter der Leitung von Verena Gruber, ausgestrahlt von FREIRAD - Freies Radio Innsbruck am 04.03.2021.

„Essen als soziale Praxis“, aus der Reihe „Radio Stimme“, eine Reihe von radio Orange 94.0, gestaltet von Veza Govorcin, ausgestrahlt am 19.01.2021.

„Kontrolle und Leistung – das optimierte Selbst und die verlorene Zukunft“ von Christoph Benkeser, ausgestrahlt am 18.05.2021 in der Reihe „Grundrauschen“ auf Radio Orange 94.0.

„Darf‘s ein bisserl weniger sein? SystemerhalterInnen: viel Arbeit, wenig Lohn“, ein am 06.03.2021 ausgestrahlter Ö1-Hörbilder-Beitrag von Johanna Hirzberger.

Kategorie Gespräche, Debatten

„Tontcho Nikov – Gemeinderat und Polizist im Interview“, aus der Sendereihe „Regionale Weltmusik“, gestaltet von Flo Schmiedecker und Tino Liangos, ausgestrahlt am 25.03.2021 vom Campus & City Radio 94.4 St. Pölten.

„Antonia redet mit Menschenrechtsverteidiger Moritz Birk“ von Antonia Stabinger, ausgestrahlt am 17.02.2021 auf ORF-FM4 in der Reihe „Antonia redet mit“.

In der Kategorie Bildung/Wissenschaft wird der Eduard-Ploier-Preis vergeben:

Nominiert wurde die Sendung „Faszination des Bösen – Die Psychologin Ulrike Schiesser über Verschwörungstheorien und diffuse Ängste in unserer Gesellschaft“ aus der ORF-Ö1-Reihe „Gedanken“ von Claudia Gschweitl, ausgestrahlt am 22.11.2020.

„Überwachung am digitalen Arbeitsplatz. Kommunikation und Kontrolle im Homeoffice“ von Sylvia Andrews, ausgestrahlt am 21.05.2021 in der ORF-Ö1-Reihe „Matrix“.

Und die beiden ORF-Ö1-Radiokolleg-Beiträge „Fundament des Staates“, eine ORF-Ö1-Radiokolleg-Sendung von Nadja Kayali und Michaela Schierhuber vom 28.09.2020 und „Gewonnene Jahre – Neue Wege ins Alter“ von Margarethe Engelhardt-Krajanek, ausgestrahlt in 4 Teilen vom 12. bis 15.04.2021.

Kategorie Sendereihen

„Neue Mobilität in Österreich? Ein Radio-Roadtrip gibt Antworten“, ein Themenschwerpunkt der 14 Freien Radios Österreichs, ausgestrahlt in der Zeit vom 26.10. bis 12.11.2020.

„young realities“ unter der Leitung von Marina Wetzlmaier vom Freien Radio Oberösterreich.

„Heldinnen der Provinz – Inspirierende Frauen in ländlichen Regionen“, ausgestrahlt vom Freien Radio Salzkammergut, gestaltet von Magdalena Stammler.

„FMqueer – dein queerer Plauderpodcast“, eine ORF-FM4-Reihe von Alica Ouschan und David Riegler.

Am 24. November 2021 werden von einer Jury, die aus VertreterInnen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs, JournalistInnen und einem Medienwissenschaftler besteht, die Preise vergeben. Die PreisträgerInnen werden bei der Preisüberreichung im RadioKulturhaus am 26. Jänner 2022 bekannt gegeben.

