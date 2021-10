Riccardo Muti, Zubin Metha und…Oberst Bernhard Heher!

Militärmusikchef erhält den goldenen Johann Strauss

Wien (OTS) - Oberst Bernhard Heher, der Kapellmeister der Gardemusik und Heeresmusikchef, wurde gestern Abend im bekannten Marchfelderhof mit dem „Goldenen Johann Strauss“ der Johann-Strauss-Gesellschaft ausgezeichnet. Bisher wurde dieser besondere Preis nur siebenmal vergeben; darunter an prominente Persönlichkeiten wie Renate Holm, Otto Schenk, Riccardo Muti und Zubin Mehta. Nun darf sich auch Oberst Bernhard Heher in die Reihen der berühmten Musikerinnen und Musiker einordnen.

Der Präsident der Gesellschaft, Prof. Peter Widholz, hob in seiner Laudatio vor allem die originale Interpretation der Werke von Johann Strauss durch Oberst Heher hervor. Bernhard Heher beherrscht nicht nur sein Handwerk auf einem sehr hohen Standard, er gibt sein Wissen auch an junge Musikerinnen und Musiker weiter. Damit stellt er sicher, dass man sich auch noch in Jahrzehnten an der originalen Darbietung der Musik von Johann Strauss erfreuen kann, sagte der Präsident.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner überreichte dem Musikchef als Zeichen der Dankbarkeit für seine Leistungen, einen rot-weiß-roten Dirigentenstab und zeigte sich stolz: „Herr Oberst Heher hat mit seiner Musik höchstes Niveau erreicht und immer seine Musiker gefordert, aber auch gefördert. Sie haben damit die Militärmusik zu einem unverzichtbaren Kulturgut gemacht. Diese bildet die Basis für unzählige Musikkapellen in unseren Gemeinden und ist damit auch ein herausragendes Aushängeschild unseres Bundesheeres. Unter meiner Führung wird die traditionsreiche Militärmusik auch weiter bestehen bleiben. Ich gratuliere Ihnen zu dieser großartigen und verdienten Auszeichnung!“

Die Johann-Strauss-Gesellschaft Wien wurde 1936 gegründet und ist ein politisch unabhängiger Verein zur Pflege des Schaffens der Familie Strauss sowie der Wiener Tanz- und Operettenmusik. Seit 2013 verleiht sie den „Goldenen Johann Strauss“ an Persönlichkeiten, die sich um die Pflege der Musik von Johann Strauss besondere Verdienste erworben haben.

Oberst Bernhard Heher studierte Klarinette an der Musikhochschule Wien. Nach dem Einrücken absolvierte er die Ausbildung zum Musikunteroffizier und wurde Registerführer für Holzblasinstrumente. Er studierte am Konservatorium der Stadt Wien bei Roger Salander und legte die staatliche Lehramtsprüfung im Fach Instrumental und Gesangspädagogik sowie die Diplomprüfung im Hauptfach Klarinette ab. Neben seiner Ausbildung zum Militärkapellmeister absolvierte er bei Franz Bauer-Theussl eine dirigiertechnische Ausbildung. Seit 2002 ist er erster Kapellmeister der Gardemusik Wien, seit 2009 Heeresmusikchef.

