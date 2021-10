SPÖ-Termine von 1. bis 7. November 2021

Wien (OTS/SK) - MITTWOCH, 3. November 2021

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt am politischen Ausschuss des Europarates in Budapest teil (bis 4. November).

11.00 Uhr Gemeinsame Pressekonferenz in Innsbruck mit Landesparteivorsitzendem und Klubobmann Georg Dornauer und dem Ersten stv. Klubobmann der SPÖ im Nationalrat Jörg Leichtfried. Thema: „aktuelle politische Baustellen“ in Österreich. (Medienraum der neuen SPÖ Tirol, Salurnerstraße 2, 6020 Innsbruck).

DONNERSTAG, 4. November 2021:

18.30 Uhr Oliver Picek, Chefökonom des Momentum-Instituts, legt in einem Vortrag im Karl-Renner-Institut dar, was gegen Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig hilft und was eine Jobgarantie bewirken kann. Wie ein niedriges Arbeitslosengeld die Löhne drückt, Armut verbreitert und die Wirtschaft schwächt – und warum ein höheres Arbeitslosengeld in Österreich sinnvoll wäre. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yp28pjfs.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet eine YouTube-Premiere aus Kreiskys Wohnzimmer mit Karl Blecha statt. Robert Misik im Gespräch mit Karl Blecha „Erzähl mal, Charly“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2hjvnxms.

