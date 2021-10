Team Kärnten erobert Spitze bei der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“

9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: Promis radeln für den guten Zweck

Wien (OTS) - Die Taktik ist aufgegangen. Das Team Kärnten ist bei der fünften Etappe der ORF-LICHT INS DUNKEL-Radchallenge couragiert in die Pedale getreten. Die Promis und Profisportlerinnen und -sportler rund um Teamkapitän Armin Assinger haben eindrucksvolle 839,55 Kilometer in 24 Stunden geschafft und den 1. Platz im Gesamtranking der 24-Stunden-Radchallenge erobert. Damit wurde das Team Burgenland von der Spitze abgelöst. Bis Mitte November tourt die Challenge noch durch Österreich.

Teamkapitän und Moderator Armin Assinger: „Ich habe nach der starken Leistung des Team Burgenland nicht damit gerechnet, dass wir Platz 1 einnehmen. Aber die Truppe ist über sich hinausgewachsen. Jetzt wünsche ich den kommenden Teams viel Spaß bei der Jagd auf das Team Kärnten.“ Neben Armin Assinger gaben auch die ehemalige Skirennläuferin Claudia Strobl, ORF-Moderator Marco Ventre, David Schuller (ehem. Eishockeyspieler KAC), Christoph Dressler (Heeressportler; Beachvolleyballer) und Paul Verbnjak (Heeressportler; Skibergsteiger) Vollgas am Rad. Als Sponsor des Team Kärnten konnte ip media gewonnen werden.

Die 24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL

Unter dem Titel „9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: 24 Stunden für den guten Zweck“ engagieren sich heuer insgesamt 54 Promis, Profi-und Heeressportler/innen für die Spendensammelaktion zugunsten von LICHT INS DUNKEL. In jedem Bundesland startet wöchentlich je ein Team – angeführt von einem Teamkapitän oder von einer Teamkapitänin – in den Wettkampf um die meistgefahrenen Kilometer innerhalb von 24 Stunden.

Die sechste Etappe wird am 2. November in Tirol, im Hervis Store Grabenweg in Innsbruck, ausgetragen.

Die drei besten Teams treten im Finale am 23. November gegeneinander an.

Hauptspender des Finales sind der Werkzeughersteller Einhell und der Fachmarkt für Werkzeuge Zgonc, sie spenden für jeden geradelten Kilometer des Finales 100 Euro. Die Austragungs-Locations in den Bundesländern stellt die Sporthandelskette Hervis zur Verfügung.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

