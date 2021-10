Steirischer Harmonikawettbewerb 2021 am 30. Oktober in ORF 2

Live aus der Steinhalle Lannach

Wien (OTS) - „Wer spielt am besten Harmonika in der Steiermark?“ heißt es am Samstag, dem 30. Oktober 2021: Fünf junge Finalistinnen und Finalisten stellen dann beim 26. „Steirischen Harmonikawettbewerb“ ihr außergewöhnliches Können unter Beweis. Eine prominente Fach-Jury kürt die Gewinnerin oder den Gewinner des traditionellen Wettbewerbs. „Mei liabste Weis“-Moderator Franz Posch führt durch die Sendung. Der ORF Steiermark überträgt das Ereignis ab 14.45 Uhr live in ORF 2.

Markus Brandl, Lorena Glück, Andreas Gotthardt, Simon Gspurning und Julia Lang sind die Finalistinnen und Finalisten des 26. „Steirischen Harmonikawettbewerbs“ am 30. Oktober in der Steinhalle Lannach. Aus Dutzenden zehn- bis 14-jährigen Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt, werden die fünf jungen Talente bei der Endrunde des traditionellen Wettbewerbs vor einem großen ORF-2-Fernsehpublikum live auftreten und jeweils ein Pflicht- und ein Kür-Stück präsentieren. Eine Jury aus prominenten Expertinnen und Experten ‒ Caroline Koller, Herbert Pixner, Christian Hartl und Karl Lenz ‒ hat die schwierige Aufgabe, die einzelnen Darbietungen zu bewerten und den besten Nachwuchs-Harmonikaspieler / die beste Nachwuchs-Harmonikaspielerin der Steiermark zu küren. Auf die beiden Erstplatzierten wartet jeweils eine Steirische Harmonika von den Firmen Schmidt und Strasser. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Plätzen 3 bis 5 gewinnen wertvolle Preise.

Der Harmonikawettbewerb live in ORF 2

Ein ORF-Steiermark-Team rund um Regisseur Robert Sturmer ist mit fünf Kameras und einem Übertragungswagen in der Steinhalle Lannach und sendet den 26. „Steirischen Harmonikawettbewerb“ mit Moderator Franz Posch ab 14.45 Uhr live in ORF 2. Elisabeth Eisner gestaltet im Vorfeld Porträts der Finalistinnen und Finalisten, die während der Live-Übertragung zugespielt werden. Zu Gast in der Sendung ist auch der Gewinner des „Steirischen Harmonikawettbewerbs 2020“ Johannes Josef Grabner aus Baierdorf bei Anger.

Die fünf Finalistinnen und Finalisten des „Steirischen Harmonikawettbewerbs 2021“:

Markus Brandl aus Lobmingtal, 14 Jahre

Lorena Glück aus Kapfenberg, 14 Jahre

Andreas Gotthardt aus Sankt Barbara im Mürztal, 12 Jahre

Simon Gspurning aus Edelschrott, 13 Jahre

Julia Lang aus Söchau, 13 Jahre

Die Jury:

Caroline Koller, ORF-Moderatorin

Herbert Pixner, Musiker und Komponist

Christian Hartl, Geschäftsführer Steirisches Volksliedwerk

Karl Lenz, Radio-Steiermark-Volkskulturmoderator

