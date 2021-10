24. Wiener Regenbogenball: Kartenverkauf startet am 1. November

Wien (OTS) - Der 24. Wiener Regenbogenball findet am Samstag, dem 29. Jänner 2022, unter dem Motto „Footloose“ im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn statt. Den Ehrenschutz übernimmt Doris Bures, die Zweite Präsidentin des Nationalrates. „ Der Wiener Regenbogenball ist ein selbstbewusstes Symbol für Diversität, Weltoffenheit und Toleranz unserer Gesellschaft – den Ehrenschutz für diesen Ball der Vielfalt und der Lebensfreude übernehme ich gerne und aus Überzeugung! “, so Bures.

Rückkehr nach Corona-bedingter Pause

Um die Sicherheit und Gesundheit aller Besucher*innen zu gewährleisten, wird die 2G-Regel (geimpft, genesen) an diesem Abend gelten. Ein PCR-Test gilt nur als Eintrittsvoraussetzung, wenn eine Impfung nachweislich, bspw. aus gesundheitlichen Gründen, nicht möglich ist. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, startet der Einlass dieses Mal bereits um 18:30 Uhr und wird an drei Eingängen zum Parkhotel Schönbrunn kontrolliert. Vorab wird es auch die Möglichkeit geben, sich online zu registrieren, um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten.

Wiener Klassik unterm Regenbogen

Der Wiener Regenbogenball gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Ballveranstaltungen in Österreich. Die Verknüpfung der klassischen Wiener Balltradition mit dem Feiern sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist ein, auch über die Grenzen Österreichs hinaus, erfolgreiches Konzept, welches in der Vergangenheit durch eine immer früher ausverkaufte Veranstaltung bestätigt wurde. Der Online-Vorverkauf für die begehrten Karten startet am Montag, dem 1. November, um 12:00 Uhr mittags. Aus sicherheitsrelevanten Überlegungen werden vorerst nur 1.000 Eintrittskarten zum Verkauf freigegeben. Die restlichen Karten werden zu einem späteren Zeitpunkt zum Verkauf freigegeben, sofern die weiteren Covid-Entwicklungen das zulassen. Es heißt also schnell sein.

Buntes und abwechslungsreiches Programm

Die Gäste erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Durch den Abend führt Peter Schreiber, bekannt aus der Musik- und Eventbranche. In gewohnter Tradition wird der Abend durch das Tanzkomitee, unter Anleitung von Tanzmeister Bernard Bach von der Tanzschule Stanek, im historischen Ballsaal eröffnet. Getanzt wird zu dem versierten Spiel der Wiener Damenkapelle Johann Strauß und einem Überraschungsact. Als weiteres Highlight wird eine Tanzgruppe der EuroPride Belgrade 2022 auftreten.

Den Höhepunkt des Abends bildet als Mitternachtseinlage (hosted by Out@L’Oréal, das LGBTQIA+ Netzwerk von L’Oréal Deutschland Österreich) Caroline Kreutzberger. Die österreichische Sängerin, bekannt aus „The Voice“, wird das Parkett im Ballsaal mit ihrem mannigfaltigen Programm ordentlich einheizen. Ferner sorgen die „Manne“-quins sowie die Bands A-live und Desert Wind für Unterhaltung.

Damit die Erinnerungen des Abends nicht zu schnell verblassen, gibt es für alle Gäste die Möglichkeit, kostenlos ein Foto in der Fotobox (powered by Erste Bank) zu schießen. Allen mit einem glücklichen Händchen sei der Roulette-Tisch von Casinos Austria empfohlen. Hier kann gegen eine freie Spende gespielt und es können wie immer tolle Give-aways gewonnen werden. Für die eine oder andere kleine Auffrischung zu späterer Stunde steht der Styling Corner von Karin van Vliet allen Gästen zur Verfügung.

Allen, die unermüdlich das Tanzbein schwingen, steht der Ballsaal, das Tanzparkett (powered by Tanzschule Stanek) sowie die Ball-Diskothek (hosted by NYX Professional MakeUp) mit DJ Q-So offen. Alternativ dazu bieten DJane NicA und DJ J’aime Julien in der Gloriette Bar des Hotels feinste Musik aller Richtungen in entspannter Atmosphäre.

Erstmalige Vergabe des Regenbogenball Awards

Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur alle Menschen persönlich getroffen, sondern auch Konsequenzen für unsere Community und ihre Vereine mitgebracht. Viele hatten und haben es nicht leicht, durch diese besondere Zeit zu kommen, daher stiften wir 2022 erstmals den Regenbogenball Award. Dank der freundlichen Unterstützung von Out@L‘Oréal werden wir den Regenbogenball Award, inklusive einem namhaften Betrag, an einen ausgewählten Verein bzw. ein ausgewähltes Projekt vergeben. Die Einreichung ist bis Endes Jahres auf der Homepage des Regenbogenballs möglich. Das Organisationsteam wählt ein Projekt aus und wird dieses im Zuge der Veranstaltungseröffnung auf der Bühne im Ballsaal küren.

Veranstaltung für den guten Zweck

Darüber hinaus ist der Wiener Regenbogenball eine wichtige Benefizveranstaltung: Der Reinerlös kommt der vielfältigen Arbeit der HOSI Wien, wie etwa dem Betrieb des Vereinslokals Das Gugg oder der Durchführung der Wiener Regenbogenparade, zugute.

Dank der freundlichen Unterstützung von Sponsor*innen und Partner*innen wie bspw. NYX Professional MakeUp, das LGBTQIA+ Netzwerk Out@L’Oréal, Matrix, Erste Bank, Schlumberger, Marien Apotheke, Boutique Hotel Donauwalzer, John Harris Fitness, Calla Floristik, Gruppenpraxis Schalk:Pichler, Buchhandlung Löwenherz und viele mehr ist es möglich, den Ball in seiner jetzigen Form durchzuführen.

Darüber hinaus wird die Organisation des Balls durch das Engagement der Aktivist*innen der HOSI Wien und unzähligen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen möglich gemacht. Ihnen allen gilt unser tiefer Dank.

Eckdaten zum 24. Wiener Regenbogenball

Datum: 29. Jänner 2022

Ort: Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10-16, 1130 Wien

Veranstalterin: Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien

Einlass: 18:30 Uhr

Eröffnung: 21:00 Uhr

Letzter Walzer: 04:30 Uhr

www.regenbogenball.at

Rückfragen & Kontakt:

Markus Steup, markus.steup @ hosiwien.at



Karl Kreipel, karl.kreipel @ hosiwien.at



Anna Szutt, anna.szutt @ hosiwien.at