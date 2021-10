Pro & Contra am 2. November um 22:30 Uhr auf PULS 4: Jahrestag des Terrors – Schnelles Vergessen oder aus Fehlern lernen?

Bei Corinna Milborn diskutieren die Sicherheitssprecher der fünf Parlamentsparteien und Terrorexpertin Daniela Pisoiu

Wien (OTS) - Ein lauer Abend, der letzte vor dem zweiten Lockdown. Und dann fallen in der Wiener Innenstadt plötzlich Schüsse. Wäre der Anschlag in Wien vor einem Jahr zu verhindern gewesen und was sind die Konsequenzen? Das diskutieren bei Pro und Contra die Sicherheitssprecher der fünf Parlamentsparteien und Terrorexpertin Daniela Pisoiu.



Nach allem, was wir jetzt wissen, hätte der Abend des 2. November 2020 auch ganz anders verlaufen können. Doch eine unglückliche Verkettung von Versäumnissen und Fehleinschätzungen führte zu einem Terrorakt in Wien. Mit folgenschweren Konsequenzen: fünf Tote und 22 Verletzte sind zu beklagen.

Viele Details hat man erst im Nachhinein erfahren. Geblieben ist die Erinnerung an eine Nacht voll Angst. Und viele Fragen, etwa was die Politik aus dem Ereignis gelernt hat und was einen neuerlichen Anschlag verhindern könnte.

Was ist im Vorfeld des 2. November schiefgelaufen? Warum wurden die Opfer so spät entschädigt? Wieso gibt es auch ein Jahr danach noch immer keine politische Einigkeit? Und kann die Bevölkerung sich sicher fühlen?

Pro und Contra

Dienstag, 2. November 2021, um 22:30 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 3. November 2021, um 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Daniela Pisoiu, Terrorexpertin, Senior Researcher Österreichisches Institut für Internationale Politik

Karl Mahrer, Nationalratsabgeordneter, Sprecher Inneres und Sicherheit, ÖVP

Georg Bürstmayr, Nationalratsabgeordneter, Sprecher Inneres, Sicherheit und Asylpolitik, Die Grünen

Reinhold Einwallner, Nationalratsabgeordneter, Sprecher Innere Sicherheit, SPÖ

Hannes Amesbauer, Nationalratsabgeordneter, Sprecher Innere Angelegenheiten, FPÖ

Douglas Hoyos-Trauttmannsdorff, Nationalratsabgeordneter, Sprecher Landesverteidigung, NEOS

Moderation: Corinna Milborn

