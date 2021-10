AVISO: PRO-GE Automobilkonferenz "Moving forward" am 4.11.

"Green Deal" und "Just Transition": Internationale Konferenz mit hochrangigen GewerkschaftsvertreterInnen und ExpertInnen "Green Deal" und "Just Transition": Internationale Konferenz mit hochrangigen GewerkschaftsvertreterInnen und ExpertInnen

Wien (OTS) - Die Automobil(zuliefer-)industrie in der Region Mittel- und Osteuropa erlebt durch fortschreitende Automatisierung, Ökologisierung und Unternehmenszusammenschlüsse einen tiefgreifenden Wandel. Der Europäische Green Deal wird die Transformation der Automobilzulieferkette weiter beschleunigen. Rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt davon ab und viele weitere in zuliefernden Branchen. Dass die Zukunft der Automobilindustrie grün und klimaneutral sein muss, wird auch von Gewerkschaften nicht in Frage gestellt. Klar ist aber auch, dass der Übergang zu emissionsarmer Fahrzeugproduktion sozial gerecht sein muss.

Die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) lädt daher am 4. November hochrangige VertreterInnen der europäischen Industriegewerkschaften, ExpertInnen und ArbeitnehmerInnen zur Automobilkonferenz "Moving forward". Wie kann eine Industriestrategie aussehen, die mit Investitionen und Innovation Arbeitsplatzverluste auffangen und eine De-Industrialisierung verhindern kann?

Die Konferenz kann per Live-Stream verfolgt werden.

Bitte merken Sie vor

Automobilkonferenz „Moving Forward“

4. November 2021, 9:00 bis 15:00 Uhr

Live-Stream: https://www.youtube.com/watch?v=2LCV3Hth3Hk

