Neuer Leiter für Immobilienmanagement der Stadt Wien

David Vladar wird Abteilungsleiter der MA 69

Wien (OTS/RK) - Die Magistratsabteilung 69 „Immobilienmanagement” der Stadt Wien ist zentral zuständig für Angelegenheiten des städtischen Immobilienwesens. Magistratsdirektor Erich Hechtner überreichte dem neuen Leiter der Abteilung, David Vladar, am 28.10.2021 im Beisein der politisch zuständigen Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky sowie dem Vorsitzenden der younion-Daseinsgewerkschaft, 2. Landtags-Präsident Christian Meidlinger, das Bestellungsdekret.

Vizebürgermeisterin Gaál betonte bei der Überreichung den Stellenwert des städtischen Immobilienmanagements: „Wien ist die attraktivste und leistbarste Millionenstadt der Welt. Das liegt zum einen am geförderten Wohnbau und dem Ausbau des Gemeindebaus, aber auch an der nachhaltigen Nutzung aller städtischen Immobilien. Die Immobilienstrategie, die innerhalb der Stadt und ihrer Unternehmen von der MA 69 koordiniert wird, ist dafür ein zentraler Baustein.“

Ein ausdrücklicher Dank wurde bei dieser Gelegenheit Christina Pass-Dolezal ausgesprochen, die seit Ende August zusätzlich zu ihren Agenden als Leiterin der MA 64 (Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrrecht) interimistisch auch die MA 69 geleitet hat. Die Leitung dieser Abteilung wurde vakant, da die bisherige Leiterin am 25. August 2021 zur Bereichsleiterin für Informationsfreiheit und Antikorruption ernannt wurde.

Lebenslauf David Vladar

David Vladar trat wenige Monate nach Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften im Jahr 2007 seinen Dienst für die Stadt Wien an. Er sammelte erste Erfahrungen in der Stadtverwaltung im MBA 16, MBA 1/8 und bei Wiener Wohnen. Zwischen 2008 und 2021 brachte er seine Kenntnisse in der MA 65 (Rechtliche Verkehrsangelegenheiten) ein, deren stellvertretender Leiter er ab 2014 war. Im Zuge seiner Tätigkeit in der MA 65 startete er im Jahr 2017 das Digitalisierungsprojekt „Wien gibt Raum“, das die Verwaltung öffentlicher Flächen modernisiert und mittlerweile ein bedeutendes und international ausgezeichnetes Leuchtturmprojekte der Stadt ist. Überdies begründete er mit der Personaldirektion die abteilungsübergreifende Initiative „wir-bestimmt-arbeiten“, die das Ziel verfolgt, ein sicheres, selbstbestimmtes und zufriedenstellendes Arbeitsumfeld für alle Kolleg*innen zu schaffen.

Seit April 2021 befasste er sich in der Magistratsdirektion, Organisation und Sicherheit in der Stabstelle „Projektbetreuung“ mit Krisenmanagement, Projektmanagement und Organisationsentwicklung.

Über die Magistratsabteilung 69 „Immobilienmanagement“

Die MA 69 setzt die Immobilienstrategie in Abstimmung mit den

beteiligten Dienststellen, den Unternehmungen der Stadt Wien, den ausgelagerten Unternehmen sowie sonstigen Einrichtungen im Einflussbereich der Stadt Wien um. Zur Erfüllung dieser Aufgaben verfügt die Abteilung über Transaktionsspezialist*innen für die Abwicklung der Grundstücksgeschäfte, darüber hinaus über Liegenschaftsverwalter*innen für die von der Abteilung selbst verwalteten Liegenschaften im Ausmaß von rund 20 Millionen Quadratmetern. Eine weitere wichtige Tätigkeit ist es, die stadteigenen Liegenschaften entsprechend ihres Verwendungszweckes den entsprechenden grundverwaltenden Dienststellen zu ihrer Nutzung und Betreuung zuzuordnen. Dies geschieht mit einer umfassenden Datenbank aller im Eigentum der Stadt Wien und ihrer Konzerngesellschaften befindlichen Grundstücke, wobei hohe Leistungs- und Qualitätsstandards die Basis für den täglichen Umgang mit den Kund*innen ist. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Stephan Grundei

Mediensprecher Vizebürgermeisterin und StRin Kathrin Gaál

Tel.: +43-1-4000-98057

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at



Stefan Leeb

Kommunikation Magistratsdirektion

Tel.: +43-1-4000-82125

stefan.leeb @ wien.gv.at