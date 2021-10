Österreichische Gesundheitskasse und Partner laden zur 18. „Gesundheit für Sie“

Veranstaltung für Frauengesundheit lockt 2021 mit Online-Angeboten

Wien (OTS) - Kommunikation, Ernährung, Gesundheit – der Mund ist in vielerlei Hinsicht ein Indikator für unser Wohlbefinden. Daher widmet sich „Gesundheit für Sie“ 2021 diesem Schwerpunkt in all seinen Facetten. Die beliebte Veranstaltung für Frauengesundheit, initiiert von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und Partnern, findet im heurigen November online statt und bietet zahlreiche Angebote.

„Bitte lächeln! Der Mund als Spiegel der Gesundheit“ lautet das Motto der diesjährigen „Gesundheit für Sie“. Neben Tipps und Unterstützung für einen gesunden Mund im Alltag, während einer Schwangerschaft oder im Kindesalter stehen dabei noch ganz andere Themen im Fokus: Wie wirkt sich die Zahn- und Mundgesundheit auf den Organismus aus? Wie verändert ein Lächeln unser Wohlbefinden und unser Auftreten? Und warum sprechen Männer und Frauen, egal ob im Beruf oder in der Familie, eigentlich unterschiedliche Sprachen?

Bequem von zuhause aus teilnehmen

Über fast zwei Jahrzehnte hinweg hat sich die Veranstaltung zu einem Fixtermin im heimischen Kalender entwickelt. Während diese in den Vorjahren jeweils rund 3.000 Besucherinnen und Besucher an einem Wochenende nach St. Pölten zog, finden die heurigen Termine über zwei Wochen verteilt online statt. Die Anmeldung ist einfach, die Teilnahme kostenlos, die Bandbreite der Vorträge bunt gemischt.

Gesundes Wissen aus Medizin und Psychologie

Los geht es am 10. November 2021 mit der Zahnarzt-Sprechstunde von Prim. DDr. Franz Schuster, MSc, MSc, dem ärztlichen Leiter der Zahngesundheitszentren der ÖGK. Er steht Rede und Antwort bei all jenen Fragen, für die beim eigenen Zahnarztbesuch oft keine Zeit bleibt. Ob zur Mundhygiene, Kariesprophylaxe, zum Zahnersatz oder zu einem individuellen gesundheitlichen Problem – persönliche Fragen werden live beantwortet.

Weiter geht‘s mit Pflegetipps für den Mund, direkt aus der Apotheke. Denn oftmals können Fieberbläschen, trockene Lippen oder Mundgeruch das eigene Wohlbefinden stark beeinträchtigen.

An weiteren Terminen widmen sich Expertinnen einem Mix an ärztlichen und psychologischen Fragen: Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen der Mundgesundheit und dem Körper? Reden Frauen und Männer anders – und wenn ja, wie finden sie trotzdem zusammen? Und: Welche Herausforderungen rund um ein gesundes Gebiss gibt es in der Schwangerschaft und im Kindesalter zu meistern?

Angriff auf die Lachmuskeln

Am 13. November um 19.30 Uhr sorgt ein besonderes Highlight für lachende Gesichter: Victoria „Guggi“ Hofbauer ist Kabarettistin mit Leib und Seele. Mit viel Liebe fürs Detail beobachtet sie gesellschaftliche Entwicklungen, verpackt diese in skurrile Alltagssituationen und hält so dem Publikum auf ironische und charmante Weise einen Spiegel vor. Auch die eine oder andere Pointe zum diesjährigen Motto wird sie zum Besten geben.

Gesundheitspartner und Mitveranstalter sind Ärzte-, Apotheker- und Wirtschaftskammer NÖ, AK Niederösterreich, ÖGB NÖ und das Land NÖ. Weiters unterstützt die Zahnärztekammer NÖ das Event in diesem Jahr mit zwei Vortragenden.

Eine Anmeldung ist vorab online erforderlich. Alle Details zum Programm gibt es unter www.gesundheitfuersie.at. Natürlich sind auch Männer herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Gesundheit für Sie“ – Die Angebote im Überblick

Mittwoch, 10.11.2021, 19 Uhr:

Zahnarzt-Sprechstunde mit Prim. DDr. Franz Schuster, MSc, MSc., ärztlicher Leiter Zahngesundheitszentren ÖGK





mit Prim. DDr. Franz Schuster, MSc, MSc., ärztlicher Leiter Zahngesundheitszentren ÖGK Samstag, 13.11.2021, 19.30 Uhr:

Kabarett „Bitte lächeln“ mit Guggi Hofbauer





„Bitte lächeln“ mit Guggi Hofbauer Montag, 15.11.2021, 19 Uhr:

Vortrag : Schöne Lippen und ein gesunder Mund – Pflegetipps für Frauen von der Apotheke,

Mag. pharm. Yvonne Heckl, Apothekerin





: Schöne Lippen und ein gesunder Mund – Pflegetipps für Frauen von der Apotheke, Mag. pharm. Yvonne Heckl, Apothekerin Mittwoch, 17.11.2021, 19 Uhr:

Vortrag : Lachgrübchen statt Sorgenfalten – mit einem Lächeln durchs Leben gehen,

Mag. Heide-Marie Smolka, Psychologin und Trainerin





: Lachgrübchen statt Sorgenfalten – mit einem Lächeln durchs Leben gehen, Mag. Heide-Marie Smolka, Psychologin und Trainerin Montag, 22.11.2021, 19 Uhr:

Vortrag : Körper, Geist und Zähne: Wechselwirkungen zwischen Zähnen und (weiblichem) Körper,

MR DDR. Gerda Seiler, Zahnärztin





: Körper, Geist und Zähne: Wechselwirkungen zwischen Zähnen und (weiblichem) Körper, MR DDR. Gerda Seiler, Zahnärztin Dienstag, 23.11.2021, 19 Uhr:

Vortrag : Frauen reden anders! Erfolgreiche Kommunikation in Familie und Beruf,

Dr. Christa Fischer-Korp, Mediatorin





: Frauen reden anders! Erfolgreiche Kommunikation in Familie und Beruf, Dr. Christa Fischer-Korp, Mediatorin Do, 25.11.2021, 20 Uhr:

Vortrag: Mein Kind und ich – gesunde Zähne in der Schwangerschaft und im Kindesalter,

Dr.med.dent. Bettina Bauer, MSc, Zahnärztin

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesundheitskasse

Mag. Marie-Theres Egyed

presse @ oegk.at

www.gesundheitskasse.at