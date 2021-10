Jugendrotkreuz gibt Jugendlichen Antworten zur Corona-Schutzimpfung

Großangelegte Webinar-Serie „Breaking the Wave“ für bis zu 160.000 Personen startet am 4. November und richtet sich an Pädagog:innen, Jugendliche und Eltern

Wien (OTS) - Die Infektionszahlen steigen rasant. Viele Eltern stehen derzeit vor der Entscheidung, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen. Um Jugendlichen gleich direkt Antworten auf ihre Fragen zu geben, starten das Jugendrotkreuz und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung am 4. November die Webinar-Reihe „Breaking the Wave“. Interessenten können sich unter www.gemeinsamlesen.at/corona anmelden.

Den Auftakt machen unter anderen ZiB2-Anchorman Armin Wolf und Immunologin Birgit Weinberger der Universität Innsbruck. Virologe Andreas Bergthaler der Österreichischen Akademie der Wissenschaften führt als Moderator durch die erste Onlineveranstaltung. Pro Webinar-Termin können 20.000 Personen teilnehmen, sodass insgesamt bis zu 160.000 Jugendliche, Pädagog:innen und Eltern erreicht werden können.

„Mit der Webinar-Reihe ‚Breaking the Wave“ werden wir einen Beitrag zur Bekämpfung der leider noch immer zahlreich vorhandenen Mythen und Falschmeldungen rund um die Corona-Pandemie leisten können. Das Ziel ist klar: Mit Fakten und empirischen Daten sollen ‚Fake News‘ entkräftet und Schülerinnen und Schüler zu selbstständigen und qualifizierten Entscheidungen befähigt werden“, so Bildungsminister Heinz Faßmann.

„Kinder und Jugendliche spielen eine zentrale Rolle im Kampf gegen das Coronavirus. Sie haben vor allem zu Beginn der Pandemie viel getan, um Risikogruppen zu schützen. Jetzt geht es darum, sie zu schützen. Informieren Sie sich und gehen Sie zur Impfung“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

„Wir erleben immer wieder, dass beim Thema Corona-Schutzimpfung große Verunsicherung bei Jugendlichen und Eltern herrscht. Umso wichtiger ist es, mit Fakten gegen Fakenews anzukämpfen. Unsere Webinare sollen ein Wellenbrecher sein und in der Informationsflut für mehr Klarheit sorgen“, sagt Renate Hauser, Leiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes.

Auslöser für den Start des innovativen Projekts waren die stark steigenden Neuinfektionen und die stagnierende Impfbereitschaft, weshalb das Jugendrotkreuz kurzfristig „Breaking the Wave“ ins Leben rief. In acht Online-Meetings bis Ende Dezember beantworten eine Stunde lang Expert:innen aus Medizin, Wissenschaft, Bildung und Medien die Fragen von Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern. Um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, werden einzelne Veranstaltungen auf Türkisch, Arabisch, Farsi oder Bosnisch, Kroatisch, Serbisch abgehalten.

Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem BMBWF sowie weiteren Forschungseinrichtungen und der Bundesjugendvertretung statt.

Alle Informationen zu den Terminen und zur Anmeldung unter: www.gemeinsamlesen.at/corona

