Vorsorgen ist das neue Sparen

Repräsentative Studie der DONAU Versicherung zum Weltspartag

Wien (OTS) - Die DONAU Versicherung hat anlässlich des Weltspartages am 31. Oktober 1.000 ÖsterreicherInnen zum Thema Sparen und Vorsorge befragt. Die Ergebnisse im Detail:

Nachhaltige Vorsorge gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Hinter den Klassikern Sparbuch und Bausparer liegen Lebensversicherungen auf dem dritten Platz der attraktivsten Sparformen – noch vor Aktien oder Anleihen.

61 % der Befragten bezeichnen die fondsgebundene Lebensversicherung als attraktive Anlageform, jede/jeder Dritte plant, in den kommenden drei Jahren eine abzuschließen.

Inflationsschutz, Langfristigkeit und Steuervorteile sind entscheidende Gründe für den Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung.

82 % der befragten Personen möchten ihr Geld beim Sparen und bei der Vorsorge vor Inflation schützen und über zwei Drittel der Befragten (67 %) sorgen lieber langfristig vor, als kurzfristig zu sparen.

18- bis 29-Jährige sparen einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens als Ältere.

Der Großteil der ÖsterreicherInnen assoziiert mit dem Weltspartag Geschenke und nostalgische Kindheitserinnerungen. Für mehr als ein Drittel (36 %) ist der internationale Aktionstag gleichzeitig ein Anlass, um über die eigenen Spar- und Anlagemöglichkeiten nachzudenken. Dies geht aus der neuen repräsentativen Studie hervor, die von der DONAU Versicherung in Auftrag gegeben und vom Wiener Meinungsforschungsinstitut TQS Research & Consulting durchgeführt wurde.

Der Trend zum Sparen setzt sich fort. Rund ein Drittel der ÖsterreicherInnen hatte in den vergangenen beiden Jahren mehr finanzielle Mittel für das tägliche Leben zur Verfügung. Rund ein Drittel aller Befragten spart vom monatlichen Einkommen 20 % und mehr. Interessant ist, dass Jüngere im Vergleich einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens sparen. Die beim Sparen bzw. Vorsorgen wichtigsten Gründe sind Rücklagen für Notfälle (93 %), Zukunftssicherung (87 %) sowie Altersvorsorge (83 %). Die Studie bestätigt zudem, dass die niedrigen Zinsen auf Sparbüchern die Suche nach alternativen Spar- und Vorsorgemöglichkeiten begünstigen.



Die Er- und Ablebensversicherung wird bereits an dritter Stelle als wichtigste Vorsorgeform genannt und liegt damit noch vor Aktien und Anleihen. Jede/jeder vierte Befragte bezeichnete diese als „attraktive Form der Geldanlage“.



Fondsgebundene Lebensversicherung als attraktiver Inflationsschutz

Besonders geschätzt wird die fondsgebundene Lebensversicherung, wie eine Detailfrage dazu ergab: 64 % der Befragten bezeichneten diese als „sehr attraktiv“ oder „attraktiv. Eine Mehrheit will es auch nicht bei einer Meinungsbekundung bewenden lassen. Jede/jeder dritte Befragte erklärte, in den kommenden drei Jahren eine fondsgebundene Lebensversicherung abschließen zu wollen.



„Wir sehen, dass die Menschen eine langfristige Absicherung für sich und ihre Familie haben wollen“, erklärt Judit Havasi, Generaldirektorin der DONAU Versicherung. „Deutlich an Bedeutung gewonnen haben individuelle Wünsche, wie die Prämienfortzahlung bei Elternkarenz und der Wunsch, die Vorsorge nachhaltig zu gestalten“, so Havasi.

Trend zur nachhaltigen Vorsorge

In Hinblick auf Investitionen und Sparen erachten 60 % der Befragten das Thema Nachhaltigkeit als relevant. Die fondsgebundene Lebensversicherung Green Protect der DONAU Versicherung finden dabei knapp zwei Drittel (64 %) attraktiv. Die im vergangenen Jahr eingeführte Versicherungslösung investiert ausschließlich in Fonds, die die ESG-Kriterien einhalten und mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert sind. „Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung Green Protect befindet sich die DONAU Versicherung am Puls der Zeit. Nachhaltigkeit erhält in unterschiedlichen Facetten einen immer höheren Stellenwert bei den Österreicherinnen und Österreichern. Green Protect bietet dafür eine ideale Möglichkeit, den eigenen Vermögensaufbau mit dem Schutz einer Lebensversicherung unter nachhaltigen Kriterien zu gestalten“, erklärt Judit Havasi abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at