Staatspreis PR: Bühne frei für die Nominierungen 2021

77 Einreichungen in fünf Staatspreis-Kategorien // #PRGala 2021 am 24. November im Palais Berg

Wien (OTS) - 77 Einreichungen gingen bis 29. September 2021 um 23:59 Uhr beim Public Relations Verband Austria (PRVA) ein. Nach Ende der Einreichfrist startete die Arbeit der unabhängigen Fachjury unter Vorsitz von PRVA-Präsidentin Karin Wiesinger. Die Mitglieder der Jury ermittelten in einem ersten Schritt die drei Bestplatzierten in fünf Staatspreis-Kategorien, die gleichzeitig die Nominierungen für den Staatspreis 2021 darstellen.

„Besonders freue ich mich darüber, dass wir selbst in einem wirtschaftlich herausfordernden Jahr, das von der Corona-Pandemie geprägt ist, so viele Einreichungen erhielten“, sagt PRVA-Präsidentin Karin Wiesinger und fügt hinzu: „Das ist nicht nur ein kräftiges Lebenszeichen der österreichischen PR-Branche, sondern unterstreicht einmal mehr ihr kreatives Potenzial und ihre Innovationsfähigkeit.“

Bekanntgabe der Preisträger:nnen

Die Spannung steigt: Alle, die wissen wollen, wer die Gewinner:innen der Goldmedaille in den fünf Kategorien, der Digitalisierungschampion und die Staatspreistägerin oder der Staatspreisträger 2021 sind, müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Die Bekanntgabe erfolgt gemeinsam mit der Veröffentlichung der Gewinnerin bzw. des Gewinners des „Austrian Young PR Award“ bei der #PRGala 2021 am Mittwoch, den 24. November 2021, im Palais Berg. Ab 18 Uhr kann man die feierliche Verleihung außerdem via Livestream über die Facebook-Seite des Bundesministerium (BM) für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort mitverfolgen.

Zur Förderung professioneller, verantwortungsvoller und nachhaltiger Öffentlichkeitsarbeit verleiht das BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort heuer zum 38. Mal den Staatspreis Public Relations. Für die Ausrichtung und Organisation des Staatspreises zeichnet der Public Relations Verband Austria (PRVA) verantwortlich.

Kategorie „Corporate PR”

Land in Sicht: Digitale Perspektiven für smarte Gemeinden

PR-Träger: A1; externe Berater: -

„MQ Libelle“: Wie ein neuer Leuchtturm der internationalen Stadtkultur fliegen lernt

PR-Träger: MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsgesmbH; Umsetzung und externer Berater: MuseumsQuartier (Inhouse), The Skills Group

Die BILLA Familie: Re-Organisation und Markenzusammenführung von BILLA und MERKUR Österreich

PR-Träger: REWE International AG; Umsetzung und externe Berater: Campaigning Bureau, Gebhardt Film, Das Rund, Schütze Positionierung, Milestones in Communication

Kategorie „Corporate Social Responsibility, gesellschaftspol. Anliegen, Diversity und Inclusion“

Weil es Zeit ist: Gemeinsam gegen psychische Gewalt an Frauen

PR-Träger: femail FrauenInformationszentrum Vorarlberg; Umsetzung und externer Berater: Clavis Kommunikationsberatung GmbH, Supershort.tv, Rock the public, Mia Mathis

„share dein Brot“: Charity-Aktion zum Tag des Brotes

PR-Träger: share GmbH; Umsetzung und externer Berater: Ketchum Publico GmbH

#BakeAgainstPoverty: Weltweit backen gegen Altersarmut

PR-Träger: Vollpension Generationencafé; Umsetzung und externer Berater: Grayling Austria

Kategorie „Interne PR und Employer Branding“

Das EY Austria Management Team, das ins Windows stieg und verschwand

PR-Träger: Ernst & Young Österreich, externe Berater: -

Covid-19 Kommunikation: #TeamOMV

PR-Träger: OMV Aktiengesellschaft; Umsetzung und externe Berater: West4Media, Christoph Wawra Filmmaker, Tina Grafikstudio

Die BILLA Familie: Re-Organisation und Markenzusammenführung von BILLA und MERKUR Österreich

PR-Träger: REWE International AG; Umsetzung und externe Berater: Campaigning Bureau, Gebhardt Film, Das Rund, Schütze Positionierung, Milestones in Communication

Kategorie „Produkt- und Service-PR“

Das Borotalco MEN Drum-Solo auf 65 Metern Höhe

PR-Träger: Bolton Austria GmbH; Umsetzung und externer Berater: Ketchum Publico

OHNE BULLSHIT

PR-Träger: COPE Content Performance Group;

Määähr Sonnenstrom für Wien: Österreichs größtes Bürger*innen-Solarkraftwerk

PR-Träger: Wien Energie; externe Berater: -

Kategorie „PR-Spezialprojekte und Innovationen“

AMS Suchmaschine „alle jobs“ überzeugt mit voller Transparenz am Arbeitsmarkt und in der digitalen Debatte

PR-Träger: Arbeitsmarktservice Österreich; Umsetzung und externe Berater: Grayling Austria, UniqueFessler Werbeagentur

Ein Kaffee kann den Tag retten, zwei vielleicht das Kaffeehaus

PR-Träger: Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser; Umsetzung und externe Berater: Himmelhoch PR, Kratkys.net

Winterkodex Vorarlberg: Mit Sicherheit ein guter Winter

PR-Träger: Land Vorarlber; Umsetzung und externe Berater: Clavis Kommunikationsberatung GmbH, Vorarlberg Tourismus GmbH, Go Biq Communication GmbH, Market Marktforschungsinstitut GmbH&Co KG, Supershort.tv

#Wetterberichtigung

PR-Träger: Neue Deutsche Medienmacher*innen; Umsetzung und externer Berater: Ketchum Publico, go & try

Nominierungen für den Austrian Young PR-Award 2021**

Erstellung eines PR-Konzepts für „Pakt Wien: Plattform der Häuser darstellender Kunst“

Kein Theater ohne Theater: Wie PAKT mit #gemmaBühne zum Player der Kulturszene wird

Eingereicht von Bettina Loidhold und Jan Hofmann

PAKT. Bühnenkunst ist allerlei.

Eingereicht von Stephanie Kerbel und Moritz Lugmayr

Theater, dass dich PA(c)KT

Eingereicht von Melanie Willim und Emma Holzleitner

Die Jury**

Peter Felsbach (Unternehmenssprecher, Voestalpine AG)

Jasmin Fichtinger (Geschäftsführerin, Bacon & Bold, Digitalexpertin)

Stefan Grampelhuber (PRVA-Generalsekretär)

Ute Greutter (Geschäftsführerin, Wissenschaftlicher Senat des PRVA)

Eva Hubacek (Junior Consultant, Ecker & Partner)

Answer Lang (Abteilungsleiter Kommunikation der AK)

Christina Kahlert (Delegierte des Bundesverbandes der Deutschen PR Gesellschaft)

Gudrun Reimerth (Hochschullektorin an der FH Joanneum)

Marie-Francoise Ruesch (Delegierte des Vorstandes von Suisse PR)

Uta Russmann (FHWien der WKW, PR-Ethik-Rat)

Wolfgang Schneider (Sprecher im BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)

Susanne Schönmayr (Mediensprecherin bei SOS Kinderdorf)

Eva Weissenberger (Leiterin des Data & Media Center der WKÖ)

Karin Wiesinger (PRVA-Präsidentin)



Zusätzlich für die Verleihung des Young PR Award:

Daniela Gissing (Preisträgerin des Young PR Award 2020)

Teresa Pichler (Preisträgerin des Young PR Award 2020)

Veronika Steinböck (Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Kosmos Theater/Vertreterin des PAKT Wien)

------



* Die hier vorgenommene Reihung ist nicht (!) die finale Platzierung, sondern erfolgt alphabetisch nach dem Anfangsbuchstaben des Namens des PR-Trägers.

** alphabetisch gereiht nach Familiennamen

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grampelhuber, +43 (0)1 715 15 40-200, s.grampelhuber @ prva.at