„Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ am 31. Oktober in ORF 2

Mit Erni Mangold, Topsy Küppers, Lotte Ingrisch, Toni Stricker, Ernst Hinterseer und Richard Lugner

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 31. Oktober 2021, um 22.00 Uhr in ORF 2 gibt es ein Wiedersehen mit bekannten österreichischen Legenden, die über ihr Leben im „Goldenen Herbst“ sprechen. In diesem Jahr philosophieren Erni Mangold, Topsy Küppers, Lotte Ingrisch, Toni Stricker, Ernst Hinterseer und Richard Lugner über das Alter, das Älterwerden, über die Gestaltung eines zufriedenen Lebens sowie über das Sterben und den Tod.

Mit dabei ist Richard Lugner, der verrät, wie er sich bis ins hohe Alter jung hält: Bis heute geht er tagtäglich in sein Büro in seinem Einkaufscenter „Lugner City“ und ist der König der Boulevardmedien. Topsy Küppers setzt auf Bewegung und viele Auftritte. Bis heute steht sie regelmäßig in Deutschland und Österreich auf der Bühne. Aber natürlich gab es auch in ihrem Leben Rückschläge, wie z. B. die Diagnose Darmkrebs, über die sie sogar ein Buch geschrieben hat. Erni Mangold blickt auf viele Jahrzehnte auf der Bühne und der Leinwand zurück, geht aber nicht davon aus, dass sie den Menschen im Gedächtnis bleiben wird. Einen Beitrag wird aber sicherlich ihr neuer Bildband leisten. Ernst Hinterseer, Slalom-Olympiasieger von 1960 und bald 90 Jahre alt, geht noch immer gerne Skifahren. Sein Rezept: Zwei Stunden auf der Piste am Stück, dann nach Hause und ein kurzer Mittagsschlaf. Komponist und Geiger Toni Stricker hat die Violine vor gut fünf Jahren an den Nagel gehängt, aber er spielt bis heute noch gerne Klavier. Heute vermisst er in erster Linie seine Frau, die vor drei Jahren verstorben ist. Ansonsten sieht er die durchaus positiven Seiten eines hohen Alters. Schriftstellerin Lotte Ingrisch hingegen befindet sich nach eigener Aussage im „tiefsten Winter“ und bereitet sich auf das Sterben vor. Seit mehr als 60 Jahren kämpft sie für das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Mehr als 500 Jahre Lebenserfahrung mit berührenden, nachdenklichen und unterhaltsamen Momenten und mit sehr unterschiedlichen Lebens- und Alterskonzepten gebündelt in 50 Minuten für alle Generationen.

