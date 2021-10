40 Jahre „Wetten, dass ..?“ – Thomas Gottschalk präsentiert am 6. November die Jubiläumsausgabe

Live aus Nürnberg u. a. mit ABBA, Helene Fischer und Udo Lindenberg in ORF 1

Wien (OTS) - Skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und viele Stars auf der berühmten Couch: Thomas Gottschalk präsentiert am Samstag, dem 6. November 2021, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, ZDF und SRF aus der Messehalle in Nürnberg mit „Wetten, dass..?“ das TV-Highlight des Jahres. Große Stars zittern mit, wenn es für die Wettkandidatinnen und -kandidaten um alles geht. Michelle Hunziker ist selbstverständlich mit dabei, und natürlich darf auch eine Baggerwette nicht fehlen. Ein besonderes Highlight ist der Besuch von ABBA. Die schwedische Mega-Popgruppe feiert nach 40 Jahren ihr sensationelles Comeback: Björn Ulvaeus und Benny Andersson geben sich die Ehre und berichten exklusiv über die bewegten vergangenen Monate dieser besonderen Reunion und der Arbeit an ihrem neuen Album.

Ebenfalls dabei sind Deutschlands Superstar Helene Fischer, die mit einem spektakulären Auftritt einen Titel aus ihrem aktuellen Nummer-1-Album präsentieren wird, sowie Rocklegende Udo Lindenberg und sein Panikorchester. Sie feiern TV-Premiere mit ihrem neuen Song „Kompass“. Nach New York und London erobert ab November „Disneys DIE EISKÖNIGIN – Das Musical“ Hamburgs Theaterwelt. Jung und Alt können sich auf Anna, Elsa, Olaf und das ganze Musical-Ensemble bei „Wetten, dass..?“ freuen.

Bei der „spritzigen“ Außenwette, die von Giovanni Zarrella moderiert wird, gehen Feuerwehrleute aus der Nähe Hamburgs gegen einen vermeintlich unbezwingbaren Gegner aus Österreich ins Rennen. Baggerprofi Andi Stolz und Dachdeckermeisterin Niél Braun wissen, dass man für eine Baggerwette im richtigen Moment zuschnappen muss, und beeindrucken dabei mit Geschick und exaktem Timing. Dartspieler Leon Krampe setzt alles auf eine Karte und hofft dabei auf den großen Wurf. Bei Parson Russell Terrier Uno dreht sich alles um die richtige Tonne. Dieser clevere Hund kann etwas, womit sich viele Menschen im Alltag schwertun. Die Schwestern Karolina Gärtner und Martina Cömlek werden Musik-Hörgewohnheiten gegen den Strich bürsten, und der achtjährige Emil Romes stellt bei einer U-Bahn-Fahrt alles auf den Kopf.

Als Wettpaten und -patinnen sind unter anderen die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie Heino Ferch und Schauspielkollegin Svenja Jung mit von der Partie. Außerdem wird es weitere Überraschungsgäste geben. Die Social-Media-Stars Lisa und Lena geben exklusive Backstage-Einblicke und begleiten die Show live und digital.

