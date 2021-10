Mit Drei Refurbished Smartphones nachhaltig sparen.

Fast neue Premium-Smartphones mit 24 Monaten Garantie.

Ressourcen- und umweltschonend, mit 100 % Originalteilen erneuert.

In Partnerschaft mit Renewd auf www.drei.at/refurbished, in Drei Shops und auf dreiland.at erhältlich.

Während der Smartphone-Verkauf im Pandemiejahr 2020 zurückging, wuchs der Absatz von Refurbished Handys um rund 10 %. 2024 soll der Weltmarkt wiederverkaufter Handys laut IDC Analyse ein Volumen von 65 Mrd US Dollar betragen.*

In einer Partnerschaft mit dem niederländischen Unternehmen Renewd bietet Drei ab jetzt auch wiederaufbereitete Smartphones in Top-Qualität und nachhaltigen Verpackungen an. Drei startet das neue „Refurbished“-Segment mit fünf Top-Geräten und wird das Portfolio laufend ausbauen.

Der Vertrieb erfolgt über den Webshop auf drei.at/refurbished sowie in allen Drei Shops im Zuge einer Erstanmeldung bzw. Vertragsverlängerung. Dreiland bietet neben vertragsfreien Refurbished Smartphones auch B- und C-Ware. Während B-Ware Smartphone-Rückläufer in meist originaler oder beschädigter Verpackung, teilweise mit minimalen Gebrauchsspuren umfasst, weist C-Ware optische Kleinstmängel wie Kratzer auf.

Unter „Refurbished Smartphones“ versteht man gebrauchte Geräte, die von einem professionellen Unternehmen generalüberholt, gereinigt und geprüft werden, bevor sie erneut in den Verkauf gehen. Nur jene Smartphones, die strenge Tests und Kontrollen bestehen, dürfen wiederverkauft werden. Drei Refurbished Smartphones helfen als umweltfreundliche Alternative, wertvolle Ressourcen einzusparen.

Günter Lischka, Leiter des Privatkundenbereichs von Drei: „Mit dem Vertrieb von wiederaufbereiteten Smartphones wollen wir einen Beitrag zur Ressourcen-Schonung und Wiederverwertung leisten. Generalüberholte Smartphones erhalten dadurch ein zweites Leben. Kunden können mit dem Erwerb von Refurbished Markenhandys etwas Gutes für die Umwelt tun und schonen gleichzeitig ihre Geldbörse, da runderneuerte Smartphones günstiger sind als neu gekaufte Geräte.“

Qualitätstests und Kontrollen.

Alle Drei Refurbished Smartphones werden vom zertifiziertem Partner Renewd generalüberholt und dabei umfangreichen Kontrollen unterzogen. Nur jene Smartphones, die in einem guten optischen Zustand sind sowie technisch einwandfrei funktionieren, gelangen in den Wiederverkauf.



Dabei wird jedes einzelne Gerät gründlich getestet und nach strengen Kriterien bewertet:

- Eine Qualitätskontrolle mit 83 Punkten, die alle wichtigen Komponenten und Funktionen des Smartphones umfasst (z.B. Touchscreen, Lautsprecher, WLAN, Bluetooth, u.v.m.).

- Eine kosmetische Kontrolle, die nur minimale Gebrauchsspuren auf einem Gerät erlaubt (keine sichtbaren Spuren und Kratzer aus einer Entfernung von ca. 40 cm). Lediglich minimale Gebrauchsspuren können sich in einigen Fällen auf der Rückseite oder am Rahmen des Geräts befinden.

- Akkus werden gemäß den strengen Kriterien der Herstellerrichtlinien geprüft und befinden sich in einwandfreiem Zustand.

- 100 % verwendete Originalteile und originales Zubehör.

24 Monate Garantie über Renewd.

Kunden, die ein Drei Refurbished Smartphone erwerben, erhalten das Drei Refurbished Smartphone, ein Original-Ladekabel und Lade-Adapter, SIM-Werkzeug sowie die Benutzerinformation und Garantiekarte. Renewd bietet Kunden 24 Monate Garantie an. Im Falle eines Garantiefalls wenden sich Kunden direkt an Renewd.

Mehr auf www.drei.at/refurbished

* https://tinyurl.com/3nan42x7

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at.

