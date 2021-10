Zentrum für Digitale Medienkompetenz warnt nach Untersuchung:

Social Media-Kommentare liefern verzerrtes Bild, weil gezielt Stimmung gemacht wird:

Wien (OTS) - Während bei Impf-Aufrufen mit oftmals mehr als 90% negativen Kommentaren reagiert wird, erfahren Impfgegner bei ihren Beiträgen beinahe 100% Zustimmung. Das sind Werte, die laut Umfragen und Impfrate in keiner Weise die öffentliche Meinung repräsentieren können.



ZDM-Programmdirektor Dietmar Pichler appelliert: “Medienkompetenz ist die Impfung gegen Desinformation. Wie bei der Covid-Impfung, gibt es zwar keinen 100% Schutz, im Zweifelsfall aber mildere Verläufe.”



Um der zunehmenden Radikalisierung und Desinformationsgefahr entgegenzutreten, arbeitet das Zentrum für Digitale Medienkompetenz (ZDM) mittels Trainings an der Entwicklung von Medienkompetenz im Digitalbereich.



Unsere Angebot (Live-Trainings & E-Learning) richtet sich sowohl an Unternehmen/Organisationen, als auch an Privatpersonen.

Rückfragen & Kontakt:

Zentrum für Digitale Medienkompetenz

Ansprechpartner PR: Dietmar Pichler

Tel.: +43 670 / 406 4747

Mail: d.pichler @ zentrumsocialmedia.com

Web: www.zentrumsocialmedia.com​​