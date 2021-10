Das zauberhafte Tagebuch von Thommy Ten und Amélie van Tass – nur auf Radio NÖ

Sendetermin: 1.-6. November 2021 - täglich um 7.40 Uhr in „Guten Morgen NÖ“

St. Pölten (OTS) - Las Vegas – berühmt für sein Nachtleben, die Casinos und die spektakulärsten Shows der Welt. Wer als Künstler hier eine eigene Show hat, der hat es im wahrsten Sinne des Wortes geschafft! Dazu gehören jetzt auch die beiden Niederösterreicher Thommy Ten und Amélie van Tass. Ihre Show feiert am 4. November Premiere im Luxor Hotel Vegas.

Radio Niederösterreich begleitet die beiden Weltmeister der Mentalmagie in ihrer Premieren-Woche. Sie berichten ab 1. November exklusiv in „Guten Morgen Niederösterreich“ von den Vorbereitungen, wie sie sich eingelebt haben, ob Las Vegas so schillernd ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt oder was sie nach ihren Preview-Shows noch nachbessern werden, um die perfekte Show abzuliefern.

Auf den Spuren von David Copperfield und Siegfried & Roy

Als Zweitplatzierte bei „America’s Got Talent“ (AGT) treten sie in den USA als „The Clairvoyants“ auf. „Dass jetzt auch noch der Traum von der großen Vegas-Residency-Show im renommierten Luxor Hotel wahr wird, ist einfach unbeschreiblich“, kann Thommy seine Freude kaum in Worte fassen. Amélie van Tass bringt es auf den Punkt: „Headliner der AGT Vegas Live Show zu sein – das ist definitiv der größte Erfolg in unserer bisherigen Karriere. Wir freuen uns einfach riesig auf dieses Abenteuer!“

„Mit dem ‚Zauberhaften Tagebuch‘ bieten wir einen Blick in die große Maschinerie der Las-Vegas-Shows, die als Krönung für viele Künstlerinnen und Künstler gelten. Wenn zwei Niederösterreicher es in Las Vegas auf die große Bühne schaffen, kann unser Publikum das daheim miterleben“, meint ORF NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger. „Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern etwas Besonderes bieten“, ergänzt Radio NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler: „Thommy Ten und Amélie van Tass sind nicht nur Bühnen-Profis, sondern auch richtig sympathisch. Es ist eine Freude mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

„Das zauberhafte Tagebuch von Thommy Ten und Amélie van Tass – auf Radio NÖ“

Eine spannende Reise beginnt mit dieser neuen Show für die beiden Niederösterreicher. Ab November geben sie insgesamt 500 Shows in Las Vegas – zwei Shows täglich an fünf Tagen pro Woche. Das Radio Niederösterreich Publikum kann sie bei diesem nächsten Sprung auf der Karriereleiter hautnah begleiten. Von 1.-6. November - täglich um 7.40 Uhr in „Guten Morgen NÖ“.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572