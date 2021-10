InsurTECH LAMIE als weltweites INSURTECH100 ausgezeichnet

Linzer Bürgermeister Klaus Luger gratuliert als Erster

Wien/Linz (OTS) - Österreichs führendes InsurTECH LAMIE wurde erstmalig in das jährliche INSURTECH100 Ranking von FinTech Global aufgenommen. Diese renommierte Auszeichnung würdig die weltweit innovativsten Anbieter von Technologielösungen, die sich der Herausforderungen der digitalen Transformation im Versicherungssektor stellen. LAMIE wurde dabei von einer Jury aus Analysten und Branchenexperten aus über 1400 Teilnehmern ausgewählt.

„Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung für das ganze Team von LAMIE, aber auch für die österreichische FinTECH Community. Vor allem zeigt es auf, dass auch österreichische Start-Ups im internationalen Spitzenfeld der Digitalisierung auf Augenhöhe agieren können“ , freut sich Mag. Christian Pedak, CEO von LAMIE.

Auszeichnung für den Linzer Start-up Standort

Unter den ersten Gratulanten war mit Bürgermeister Klaus Luger einer der größten Förderer der Linzer Start-up Szene, der diesen Erfolg zu Recht auch als Bestätigung des eingeschlagenen Linzer Weges sieht:

„Die Auszeichnung als weltweites INSURTECH100 ist nicht nur für LAMIE eine verdiente Anerkennung der beeindruckenden Digitalisierungskompetenz, es bestätigt auch eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit von Linz als Start-up Standort. Ich gratuliere dem gesamten Team von LAMIE herzlich zu diesem herausragenden Erfolg.“

Über LAMIE

LAMIE direkt ist ein österreichisches full-stack InsurTECH mit Sitz in Linz. Als Digitalversicherer mit B2B2C Schwerpunkt implementiert LAMIE digitale Versicherungsprozesse nahtlos und intuitiv in die bestehende Kundenwelt von versicherungsfremden Unternehmen. Durch diese revolutionäre Kombination von innovativer Versicherungstechnologie mit bestehenden Ökosystemstärken erleben Kunden Versicherung komplett neu, so wie beispielsweise die automatische Aktivierung eines Reiseversicherungsschutzes im Ausland basierend auf Roaming Daten von Mobilfunkanbietern. Durch die Unabhängigkeit zu traditionellen Versicherungen und der kompromisslosen Kundenverpflichtung verfolgt LAMIE das Ziel einer 100% positiven Abwicklung aller gemeldeten Schadensfälle und „ent-täuscht“ bereits eine Kundenbasis von mehr als 500.000 aktiven Kunden und ist mit über 60 Mitarbeitern in 10 Ländern aktiv. Weitere Informationen unter www.lamie-direkt.at

Über FinTech Global InsurTECH100 Ranking

Das renommierte jährliche Ranking wird von Fintech Global, einem spezialisierten Daten- und Forschungsunternehmen, organisiert und würdigt die fortschrittlichsten Unternehmen der Welt für ihren bahnbrechenden Einsatz von Technologien, die darauf abzielen die dringendsten Herausforderungen der Versicherungsbranche zu lösen und exponentielles Wachstum des Sektors durch digitale Transformation zu ermöglichen. Mehr Informationen unter www.TheInsurTech100.com

