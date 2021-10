ORF-2-Programm zum Nationalfeiertag erreicht Millionenpublikum

Bis zu 1,123 Millionen suchten im ORF „9 Plätze – 9 Schätze“, 579.000 bei Live-Übertragung vom Heldenplatz

Wien (OTS) - Einmal mehr präsentierte sich ORF 2 am Nationalfeiertag als der Sender der Österreicherinnen und Österreicher: Insgesamt 3,217 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 43 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, sahen das gestrige Programm zum Nationalfeiertag, das um 9.05 Uhr mit der Live-Übertragung vom Heldenplatz begann, mit Berichten von Feierlichkeiten in ganz Österreich u. a. in „Bundesland heute“ und in der „Zeit im Bild“ fortgesetzt wurde und mit „9 Plätze – 9 Schätze“ sowie „Heimat großer Töchter und Söhne“ bzw. der „Austria 21“-Gala seinen Abschluss fand. Das Interesse an den einzelnen Sendungen war groß:

Nach der Steiermark (Grüner See), Vorarlberg (Formarinsee / Rote Wand), Tirol (Kaisertal), nochmal Vorarlberg (Körbersee), dem Schiederweiher (Oberösterreich), dem Lünersee (Vorarlberg) und zuletzt der Steirischen Strutz-Mühle kommt der achte Gewinner der großen „9 Plätze – 9 Schätze“-Show zum vierten Mal aus Vorarlberg:

Der Wiegensee setzte sich gestern, am 26. Oktober 2021, gegen die anderen Kandidaten durch. Zweiter wurde Tirol, Platz drei sicherte sich die Steiermark. Das wollten sich bis zu 1,123 Millionen Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen. Durchschnittlich waren 1,044 Millionen bei 35 Prozent Marktanteil (22 bzw. 19 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 2 live dabei. Damit erreichte „9 Plätze – 9 Schätze“ die zweitbeste Reichweite und den besten Marktanteil bei 12+ und 12–49 bzw. den zweitbesten Marktanteil bei 12–29 seit Sendungsstart 2014.

Danach sahen durchschnittlich 251.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 17 Prozent Marktanteil in ORF 2 „Heimat großer Töchter und Söhne“ und damit jene Sendung, die neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die Großes geleistet haben. Die „Austria 21“-Gala verfolgten um 23.30 Uhr 102.000 bei zehn Prozent Marktanteil.

579.000 Seherinnen und Seher (weitester Seherkreis) erreichte die Übertragung vom Heldenplatz, durchschnittlich waren es 164.000 bei 24 Prozent Marktanteil. Die Rede des Bundespräsidenten nach der „Zeit im Bild“ sahen in ORF 1 und ORF 2 insgesamt durchschnittlich 1,181 Millionen bei 41 Prozent Marktanteil.

Alle 27 „9 Plätze – 9 Schätze“-Kandidaten 2021 am 27. Oktober im zweiten Hauptabend

Der Bundesländerabend wird heute, am 27. Oktober, noch „verlängert“ – um 21.00 Uhr steht in ORF 2 die Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Dabei werden alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt haben, noch einmal vorgestellt – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern eben alle Schätze 2021.

Nähere Infos bietet eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze bzw. die Teletextseite 319. Die ORF-TVthek stellt „9 Plätze – 9 Schätze“, „Heimat großer Töchter und Söhne“, die „Austria 21“-Gala und „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ als Live-Stream bzw. Video-on-Demand bereit.

Am 14. Oktober erschien, einmal mehr im Kral-Verlag, das Buch zu „9 Plätze – 9 Schätze“, das die Schatzsuche 2021 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf knapp 200 Seiten mit informativen Texten und vor allem prächtigen Bildern begleitet.

