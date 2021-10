Arivo Parking Solutions digitalisiert das Parken in den Kaufhäusern der GALERIA Karstadt Kaufhof

Mit Arivo werden die Parkhäuser der Warenhauskette modernisiert. In der ersten Phase wurden die Standorte Köln, Düsseldorf und Reutlingen ausgerüstet

Köln, Düsseldorf, Reutlingen (OTS) - Mit der Umrüstung der 65 GALERIA Karstadt-Parkhäuser auf das ticketlose und digitale Parksystem des österreichischen Jungunternehmens Arivo, setzt die GALERIA Karstadt Kaufhof auf eine moderne und nachhaltige Zufahrtslösung. Statt mit Tickets aus Papier fahren KundInnen bequem dank automatischer Kennzeichenerkennung in das Parkhaus ein. Unzählige Parktickets können so eingespart werden und die Stillstandszeit bei der Ein- und Ausfahrt entfällt. Auch die Begleichung der Parkgebühr erfolgt bargeldlos, ganz im Sinne einer digitalen, kundenorientierten Lösung.

BesitzerInnen der GALERIA Kundenkarte erhalten zudem einen besonderen Aktionsbonus: Sie parken die ersten zwei Stunden kostenlos. Damit der Treuebonus zukünftig automatisch gutgeschrieben wird, wird die Galeria Kundenkarte an das Arivo Parksystem angebunden.

Komfortparken für registrierte KundInnen

Unter galeria.arivo.app haben KundInnen die Möglichkeit, sich in wenigen Schritten zu registrieren und innerhalb von Minuten online die Registrierung abzuschließen. Der Vorteil: sie können dank Kennzeichenerkennung ohne anzuhalten in alle Parkhäuser der GALERIA Karstadt Kaufhof mit dem Arivo-System einfahren. Die Rechnung samt Einzelkostennachweis erhalten sie per Mail bzw. können diese im Kundenportal jederzeit abrufen. Die Rechnungszusendung sowie der Zahlungseinzug erfolgen dabei automatisch und minimieren so den Verwaltungsaufwand der GALERIA Karstadt Kaufhof signifikant.

Parkgebühr mit Smartphone bezahlen

Auch für Kunden ohne Registrierung bietet Arivo die Möglichkeit, die Parkgebühren dank Arivo.Pay komfortabel mittels Smartphone zu begleichen. Dafür muss lediglich ein QR-Code im Parkhaus gescannt und jedem der gängigen Überweisungsarten wie Debit- bzw. Kreditkarte, ApplePay oder GooglePay bezahlt werden. KundInnen können damit schnell und ohne zusätzlichen Weg zum Kassenautomaten und den damit verbundenen Wartezeiten den Zahlungsbetrag entrichten.

Alle Filialen in Reutlingen, Düsseldorf und Köln bereits mit Arivo ausgerüstet

In den Standorten Köln- und Düsseldorf ist das bestehende Schrankensystem bereits auf die digitale Parkraumlösung von Arivo umgerüstet worden. Vollständig auf Schranken verzichtet wird hingegen in der Reutlinger Filiale. Hier setzt die GALERIA Karstadt Kaufhof auf die schrankenlose Variante Arivo Freeflow. Dieses Parksystem punktet vor allem durch die beträchtlichen Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Neben den Anschaffungskosten können auch die kostenintensiven Wartungsarbeiten der Schrankenanlage vollständig eingespart werden.

Weitere Standorte der GALERIA Karstadt Kaufhof werden laufend von der Arivo Parking Solutions GmbH auf das digitale Parksystem umgerüstet.

