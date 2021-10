ORF III am Donnerstag: „Land der Berge: Dachstein – Berg der Berge im Salzkammergut“, „Tafelrunde“ u. a. mit Thomas Maurer

Außerdem: Ludwig W. Müller in „Kabarett im Turm“, „Dinner für Zwei“ mit Habjan und Lohner, Granada in „Soundcheck Österreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erkundet am Donnerstag, dem 28. Oktober 2021, in „Land der Berge“ das beeindruckende Dachsteinmassiv. Anschließend folgt die „Donnerstag Nacht“, die dieses Mal bereits um 21.35 Uhr startet: Nach „Die Tafelrunde“ zeigt ORF III eine neue Ausgabe „Kabarett im Turm“ mit Ludwig W. Müller und seinem Programm „Witz ins Dunkel“. Für Unterhaltung sorgen danach auch Nikolaus Habjan und Chris Lohner in einem neuen „Dinner für Zwei“, bevor der Abend mit der steirischen Band Granada in „Soundcheck Österreich“ schließt.

Im Hauptabend steht die „Land der Berge“-Doku „Dachstein – Berg der Berge im Salzkammergut“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Begleitet von einem kleinen Team begeht der Bergfilmer Markus Raich sommers wie winters die schwindelerregenden Routen des Dachsteinmassivs sowie dessen Gletscher und fängt die Expedition mit spektakulären Kameraaufnahmen ein. Atemberaubende Bilder aus unglaublichen Perspektiven wechseln mit historischen Rückblicken und aktuellen Geschichten rund um den „doppelten Berg“. Als einer der prominentesten Protagonisten der „Land der Berge“-Produktion konnte Austropop-Ikone Hubert von Goisern gewonnen werden, der von seiner persönlichen Beziehung zum Dachstein erzählt und dessen Musik der Soundtrack zur Doku ist. Als Sprecher ist Schauspieler Cornelius Obonya zu hören.

Anschließend eröffnet Gerald Fleischhacker mit seiner „Tafelrunde“ (21.35 Uhr) die „Donnerstag Nacht“. Zu Gast sind dieses Mal u. a. Thomas Maurer und Lydia Prenner-Kasper. Um 22.30 Uhr geht es mit der neuen „Kabarett im Turm“-Folge „Ludwig W. Müller – Witz ins Dunkel“ weiter. Ludwig W. Müller ist einer der leisen Stars des heimischen Kabaretts: Preisträger des „Salzburger Stier“ und des „Österreichischen Kabarettpreises“, humorvoller Beobachter von Alltagsgeschichten, Parodist diverser Dialekte und natürlich Meister des Schüttelreimes. Danach um 23.25 Uhr sind die legendäre Chris Lohner und der Schauspieler, Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan zu einem „Dinner für Zwei“ verabredet. Zum Abschluss des Abends präsentiert „Soundcheck Österreich: Granada“ (0.00 Uhr) aus dem ORF RadioKulturhaus. Mit Hits wie „Ka Feia“ oder „Eh ok“, aber auch neuen Nummern wie „Schembrun“ beweisen sie einmal mehr ihren unverwechselbar-ehrlichen Charme.

