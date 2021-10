Illegales Online-Glücksspiel - Betroffene können ihre Verluste zurückfordern

Die Glücksspielbranche wird durch ein jüngst ergangenes OGH-Urteil ordentlich aufgemischt. Betroffene Spieler können in vielen Fällen Verluste zurückfordern.

Wien (OTS) - Nach dem besagten Urteil hat nur Win2Day (Casinos Austria) eine in Österreich notwendige Konzession zum Anbieten von Online-Glücksspiel.

Dies hat zur Folge, dass Spieler die Geld im Blackjack, Online-Roulette, Online-Poker und Co. verloren haben, nun in einer Vielzahl der Fälle eine Rückforderung der Verluste gegen das betroffene Online-Casino erwirken können.

„Wir von fairesSpiel.at haben uns darauf spezialisiert Betroffenen dabei zu helfen, die erlittenen finanziellen Verluste gegen das jeweilige Casino geltend zu machen. Dies ist für den betroffenen Spieler völlig risikolos – das Prozessrisiko oder die Anwaltskosten übernehmen wir zu Gänze. Lediglich im Erfolgsfall behalten wir uns eine Quote des erstrittenen Erlöses. Außerdem behandeln unsere Kundenanfragen unter absoluter Diskretion“ , sagt Thaddäus Leutzendorff – Geschäftsführer der Spielerplattform fairesSpiel.at .

Geschädigten wird empfohlen auf Webseiten ohne nationale Glücksspiellizenz zu verzichten und umgehend eine Rückforderung der Verluste einzuleiten.

Als Betroffener können Sie sich an info @ fairesSpiel.at wenden, um kostenlos und unverbindlich den Rückforderungsanspruch gegen ein illegales Online Casinos prüfen zu lassen.

