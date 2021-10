FPÖ – Schnedlitz: Schallenberg ist Opfer der eigenen Impf-Propaganda

FPÖ erfüllt als einzige Partei Informationsauftrag als Grundlage einer freiwilligen Entscheidung

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz weist die von Bundeskanzler Schallenberg geäußerte Kritik an den Freiheitlichen in Zusammenhang mit der Corona-Impfung zurück. „Schallenberg ist offenbar Opfer der eigenen Impf-Propaganda und verwechselt diese mit einer umfassenden Information. Diese wird den Bürgern jedoch nur von der FPÖ geboten, während alle anderen Parteien – allen voran die in der Regierung vertretenen – die Menschen mit plumper Propaganda und völlig unangemessenen Zwangsmaßnahmen in die Nadel treiben“, so Schnedlitz.

Die Regierung habe nun offenbar die Impfquote zum neuen Götzen ihrer evidenzbefreiten Corona-Politik erklärt und ignoriere dabei, dass die Impfung weder vor einer Corona-Infektion noch vor der Ansteckung anderer Personen einen wirksamen Schutz biete. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass in Staaten mit sehr hoher Impfquote die Zahl der positiven Tests weiterhin hoch sei und der Anteil geimpfter Personen in den Krankenhäusern ansteige.

„Eine Impfung mag auf Basis einer individuellen und freiwilligen Entscheidung für viele Menschen die richtige Wahl sein. Sie wird jedoch das gesamte Infektionsgeschehen nicht entscheidend mindern und damit auch nicht die Pandemie beenden. Dafür braucht es vor allem einen verstärkten und frühzeitigen Einsatz von Medikamenten, noch bevor Betroffene ins Spital müssen. Diesen Aspekt, der bei allen anderen Krankheiten eine Selbstverständlichkeit ist, ignoriert die Regierung bis heute“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär.

Es sei durch und durch unredlich, wenn der Bundeskanzler jetzt versuche, für das Scheitern der Regierung bei der Pandemiebekämpfung die einzige tatsächliche Oppositionspartei verantwortlich zu machen. „Es ist die Regierung, die den Bürgern ohne jede Evidenz, ohne jede Verhältnismäßigkeit und auch ohne jeden epidemiologischen Erfolg die Freiheit und die Grundrechte nimmt. Aus dieser Verantwortung werden sich Schallenberg und Co. nicht davonstehlen können“, sagte Schnedlitz.

