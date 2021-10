„Die Simpsons“ reden wieder Österreichisch: Mit Robert Palfrader, Chris Lohner, Paul Pizzera und Yasmo am 28. und 29. Oktober

Außerdem: „Die Simpsons“-Marathon zu Halloween ab 30. Oktober ab 14.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Es ist wieder Halloween in Springfield! Den Auftakt zum Horror-Spaß macht ein ganz besonderes Highlight: Denn „Die Simpsons“ reden wieder Österreichisch! Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr zeigt ORF 1 zwei weitere Spezialfolgen und läutet damit die gruselige Zeit in Springfield ein. Für die Neuvertonung von „Die Simpsons: Episode 666“ – zu sehen am Donnerstag, dem 28. Oktober 2021, um 17.20 Uhr – und „Die Simpsons: Das perfekte Dinner“ – am Freitag, dem 29. Oktober 2021, um 17.30 Uhr – haben erneut Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) der beliebten Familie aus Springfield ihre Stimmen geliehen. Die rot-weiß-rote Starbesetzung reicht auch diesmal bis in die kleinsten Nebenrollen: So sind Gerti Drassl, Andi Knoll, Angelika Niedetzky, Reinhard Nowak, Gregor Seberg, Dirk Stermann und viele mehr zu hören. Noch mehr Halloween-Abenteuer mit der gelben Kultfamilie gibt es dann am Samstag, dem 30. Oktober, ab 14.20 Uhr in ORF 1: In insgesamt zwölf Folgen liefern „Die Simpsons“ Gruseliges serienweise, darunter die ORF-Premiere „Saures oder Zeitschleife“ und ein Dacapo der neu vertonten Spezialfolgen.

Zwölfmal „Die Simpsons“-Gruselspaß mit einer Premiere am 30. Oktober ab 14.20 Uhr in ORF 1

Nach den Dacapo-Episoden gruselig-komischer „Die Simpsons“-Abenteuer – „Horror frei Haus“ (14.20 Uhr), „Alpträume“ (14.45 Uhr), „Bösartige Spiele“ (15.05 Uhr), „Die Fahrt zur Hölle“ (15.30 Uhr), „Furcht und Grauen ohne Ende“ (15.55 Uhr), „Ich weiß, was du getudel-tan hast“ (16.15 Uhr), „Trocken, tot und tödlich“ (16.45 Uhr), „Der Exorzismus von Maggie Simpson“ (17.05 Uhr) und „Planet im Nebel“ (17.30 Uhr) – zeigt ORF 1 mit „Saures oder Zeitschleife“ (17.55 Uhr) eine neue Folge des Cartoon-Kults. Ein Dacapo der beiden Spezialfolgen mit den Stimmen österreichischer Stars steht anschließend ab 18.25 Uhr auf dem Programm.

Mehr zu den Inhalten der ORF-Premieren:

„Die Simpsons“ reden Österreichisch: „Episode 666“ am 28. Oktober um 17.20 Uhr

In Springfield scheint der blanke Horror um sich zu greifen. Die kleine Maggie entwickelt dämonische Züge und quält ihre Familie. Dem nicht genug, muss Milhouse aus einer anderen Dimension gerettet werden, während der Geist des toten Homer einige neue Körper anprobiert. Im Glück schwelgt unterdessen Selma. Ausgerechnet am unwirtlichsten Ort der Welt begegnet ihr eine große Liebe.

Mit den Stimmen von Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart), Yasmo (Lisa) u. a.

„Die Simpsons“ reden Österreichisch: „Das perfekte Dinner“ am 29. Oktober um 17.30 Uhr

Es ist Thanksgiving, doch von Feierstimmung kann keine Rede sein. Als Truthähne drohen die Simpsons zur Zeit der Pilgerväter selbst im Kochtopf zu landen. In der Gegenwart entpuppt sich ein virtuelles Double von Marge als bessere Gastgeberin. Aber auch nach der Zerstörung der Erde nimmt der Thanksgiving-Schrecken kein Ende. Als Bart und Milhouse auf dem rettenden Raumschiff eine Dose Cranberrysauce zum Leben erwecken, verwandelt sich diese plötzlich in ein gefräßiges Monster!

Mit den Stimmen von Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart), Yasmo (Lisa) u.a.

Die Synchronisation von „Die Simpsons: Episode 666“ und „Die Simpsons: Das perfekte Dinner“ wurde von MG-SOUND Studios Wien im Auftrag des ORF produziert.

ORF-Premiere: „Die Simpsons: Saures oder Zeitschleife“ am 30. Oktober um 17.55 Uhr

Es ist Halloween. Ganz Springfield wählt einen neuen Präsidenten. Nur Homer fehlt. Er ist in der Hängematte eingeschlafen, was schwerwiegende Folgen für den Wahlausgang hat. Bart bekommt hingegen die Rache seiner malträtierten Spielzeuge zu spüren. Auf der Suche nach Süßem trifft Homer auf einige seiner Ebenbilder aus Paralleluniversen, die sich als echte Plage erweisen. Schließlich bleibt Lisa an ihrem neunten Geburtstag in einer Zeitschleife hängen.

