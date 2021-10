ORF III am Mittwoch: ORF-Premiere für französische Krimiserie „Agatha Christie: Kleine Morde“ mit „Das Mörder-ABC“

Außerdem: „Agatha Christie's Miss Marple: Das Geheimnis von Sittaford“, „MERYNS sprechzimmer“ zu Cholesterin, „DialogForum: Public Open Space“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information sorgt am Mittwoch, dem 27. Oktober 2021, wieder für Krimispannung aus der Feder von Agatha Christie: Nach einer Folge von „Agatha Christie's Miss Marple“ feiert die französische Krimiserie „Agatha Christie: Kleine Morde“ ORF-Premiere. Zum Auftakt steht die erste Folge der ersten Staffel „Das Mörder-ABC“ aus dem Jahr 2009 auf dem Programm. Im Spätabend meldet sich „MERYNS sprechzimmer“ mit einer Diskussionsrunde zu den Themen Cholesterin und Bluthochdruck, bevor der Abend mit einem „DialogForum“ zur Frage, wie ein gemeinwohlorientiertes, europäisches Internet funktionieren kann, schließt.

Im Hauptabend gilt es für „Agatha Christie's Miss Marple: Das Geheimnis von Sittaford“ (20.15 Uhr) zu lüften, ehe ORF III mit „Das Mörder-ABC“ (21.50 Uhr) die erste Folge von „Agatha Christie: Kleine Morde“ präsentiert: Ein Serienkiller geht um. Zuerst wird die Bedienung Aline Bellec (Célia Bernard) ermordet, dann der Obdachlose Baptiste (Jean-Marcel Crusiaux). Schließlich dann auch noch Professor Calvez (Daniel Berlioux). Zwischen diesen Morden scheint kein Zusammenhang zu bestehen, außer, dass bei jeder Leiche ein Busfahrplan der Linie ABC gefunden wird und der Mörder seine Taten in Briefen an Kommissar Larosière (Antoine Duléry) ankündigt, unterzeichnet mit ABC. Da Larosière in den Augen des Polizeipräfekten zu versagen scheint, schickt er Inspektor Duval (Nicolas Bridet) zur Hilfe.

Danach steht eine Ausgabe von „MERYNS sprechzimmer“ über „Bluthochdruck und Cholesterin – Die stillen Killer für unser Herz?“ (23.25 Uhr) auf dem Programm. Der Abend schließt um 0.15 Uhr mit „DialogForum: Public Open Space“: Wie kann ein gemeinwohlorientiertes, ein europäisches Internet funktionieren? Darüber diskutieren u. a. Stefan Apfl (Hashtag), Dieter Bornemann (ORF-Redakteursrat), Reinhard Christl (Medienökonom) und Paul Keller (Shared Digital European Public Sphere).

