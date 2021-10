Über 2.000 Projekte an sieben Wettbewerbsstandorten auf der ganzen Welt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Der Golden Panda Innovation and Entrepreneurship Global Competition 2021 in Chengdu feiert sein Finale

Am 21. Oktober fand in der Chengdu Hi-tech Zone das Finale des "Golden Panda Innovation and Entrepreneurship Global Competition" 2021 statt. Der Wettbewerb wird von der städtischen Volksregierung von Chengdu ausgerichtet und von der Chengdu Hi-tech Zone durchgeführt.

Als eine der Veranstaltungsreihen der Chengdu Global Innovation and Entrepreneurship Fair 2021 konzentriert sich der Golden Panda Innovation and Entrepreneurship Global Competition in diesem Jahr auf das Thema "Innovation in der High-Tech-Branche vorantreiben". An dem Wettbewerb nimmt eine Gruppe herausragender Teams und Unternehmen aus aller Welt teil, die nicht nur zu Verbesserungen in der Branche beitragen, sondern auch im Bereich der Kerntechnologien tätig sind. Zudem soll er exzellente Teams und innovative Sci-Tech-Unternehmen dabei unterstützen, sich in der Hi-tech-Zone niederzulassen.

Sieben Wettbewerbsgebiete wurden eingerichtet - im Silicon Valley, Paris, Seoul, Peking, Shenzhen, Wuhan und Chengdu - und mehr als 2.000 Bewerbungen sind für den Wettbewerb eingegangen, ein neuer Rekord.

Der Wettbewerb ist in vier Phasen gegliedert: Registrierung der Projekte, Vorwettbewerb und Online-Wettbewerb, Neubewertung der Projekte und das Finale. Die 46 als Finalisten ausgewählten Projekte stammen aus den drei Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), BT-Biotechnologie und X-Zukunftstechnologie.

Als erste nationale unabhängige Innovationsdemonstrationszone in Westchina konzentriert sich die Chengdu Hi-tech Zone auf die Förderung lokaler Weltklasse-Unternehmen. Sie hat vielfältige Strategien wie Talententwicklung, geistige Eigentumsrechte und unternehmerische Inkubation eingeführt, um sich für eine innovationsorientierte und qualitativ hochwertige Entwicklung einzusetzen und ausgewählte innovative Unternehmen zu fördern.

Aktuell umfasst die Chengdu Hi-tech Zone eine Gesamtzahl von mehr als 700.000 Talenten verschiedener Art mit 45 nationalen Innovationsplattformen, 17 chinesischen Inkubatoren, 23.919 gültigen Erfindungspatenten (10.757 hochwertige Erfindungspatente) und 51 börsennotierten Unternehmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668607/0e4887e06dd80f139d2da8de2eb1f4a.jpg

