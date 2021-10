Noch mehr Frauenpower bei Brantner Österreich GmbH!

Verstärkung in der Geschäftsführung

Krems an der Donau (OTS) - Anfang Oktober übernahm Frau DI Eva Koller die Leitung des Betriebs und Vertriebs bei Brantner Österreich GmbH und verstärkt nun die Geschäftsführung mit motivierter Frauenpower.

Seit nunmehr über 20 Jahren ist sie bereits in der Abfallwirtschaft in verschiedensten Führungspositionen tätig gewesen und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz. Bereits während ihres Studiums an der Universität für Bodenkultur Wien hat sich Frau DI Koller auf dieses Thema spezialisiert.

„Es ist mir eine große Freude, das Brantner-Team in dieser Position zu unterstützen, an die gestellten Aufgaben werde ich mit viel Engagement und Expertise herangehen. Als führendes Unternehmen in DER Zukunftsbranche Abfallwirtschaft warten auf die Brantner Österreich GmbH viele interessante Projekte – ganz besonders auch tolle Innovationen im digitalen Bereich -, die wir gemeinsam bestens umsetzen werden“, so Frau DI Koller.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Perry

Marketing Leiterin & Presse Sprecherin

T: +43594445547

M: +4366488805156

E: Katharina.Perry @ Brantner.com | www.brantner.com