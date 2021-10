FPÖ – Amesbauer: Polizei stoppt Bewaffneten mit Taser und verhindert Schlimmeres!

Taser als Ergänzung zur Dienstwaffe für alle Polizisten ist eine langjährige freiheitliche Forderung

Wien (OTS) - „Großer Dank und Gratulation gebührt den WEGA-Beamten, die am Sonntag in Wien-Favoriten durch ihren entschlossenen Einsatz vermutlich eine Tragödie verhindern konnten“, reagierte heute der FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer auf den dramatischen Vorfall am gestrigen Sonntagnachmittag. Mit Hilfe eines Tasers konnte die WEGA einen 47-jährigen mit einem Messer bewaffneten tobenden Mann stoppen, ehe dieser einen größeren Schaden an Leib und Leben anrichten konnte. „Der Taser ist eine vernünftige Ergänzung zur Dienstwaffe und ein geeignetes Hilfsmittel im Einsatz – gerade bei Einsätzen, wo von den Tätern Messer und andere Stich- und Hiebwaffen verwendet werden“, so der freiheitliche Sicherheitssprecher, der an die langjährige FPÖ-Forderung erinnerte, alle Polizisten mit Taser auszustatten.

Unter Innenminister Herbert Kickl wurde der Einsatz der Elektroschocker bereits von den Sonderkommandos wie Cobra oder Wega auf die Bereitschaftseinheiten der Wiener Polizei ausgeweitet. „Wie der aktuelle Fall zeigt, können durch den Einsatz dieser Taser brandgefährliche Situationen rasch und mit verhältnismäßig wenig schaden entschärft werden. Daher sollten alle Polizisten darauf geschult und mit entsprechenden Tasern ausgestattet werden. Dies wäre ein nachhaltiger und wichtiger Beitrag für die Sicherheit der Polizeibeamten und natürlich auch für die öffentliche Sicherheit. Der Einsatz von Tasern hat sich schon mehrmals bewährt. Ich fordere daher ÖVP-Innenminister Nehammer auf, eine Ausstattung aller Polizisten schnellstmöglich in die Wege zu leiten,“ betonte Amesbauer.

