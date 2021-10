UNIQA ÖFB-Cup, Achtelfinale: Vier Spiele live im ORF

Am 26., 27. und 28. Oktober in ORF 1 und OSP

Wien (OTS) - Eine geballte Ladung Live-Fußball wartet in ORF 1 und ORF SPORT + auf die Fans: Aus dem Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups zeigt der ORF vier Spiele live. Die Live-Übertragungen starten am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, um 11.15 Uhr in ORF SPORT + mit Lafnitz – Wolfsberg. Kommentator ist Daniel Warmuth, sein Co Roman Mählich.

Am Mittwoch, dem 27. Oktober, folgt um 17.45 Uhr in ORF 1 das Bundesliga-Duell Sturm – Ried. Boris Kastner-Jirka und Helge Payer kommentieren, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich analysieren. Highlights der übrigen Spiele stehen um 23.35 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Zu einer Live-Konferenz kommt es dann am Donnerstag, dem 28. Oktober, um 17.45 Uhr in ORF 1: Amstetten trifft dabei auf Rapid (Kommentator ist Boris Kastner-Jirka) und der LASK auf WSG Tirol (mit Kommentator Daniel Warmuth). Im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at