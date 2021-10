„Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ zum Jahreswechsel in ORF 2, ARD und SRF

Mit: Francine Jordi, Suzi Quatro, Melissa Naschenweng, No Angels, Johnny Logan u.v.m.

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer zum Jahreswechsel wieder auf „Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ freuen: Mit Hits für jeden Musikgeschmack und Partystimmung pur feiert Jörg Pilawa, mit Francine Jordi an seiner Seite, den Gästen und dem Publikum am Freitag, dem 31. Dezember 2021, ab 20.15 Uhr in ORF 2, ARD und SRF ins neue Jahr. Bei der großen Eurovisions-Silvestershow wird Rock-Legende Suzi Quatro dabei sein, außerdem sorgen die Band Santiano, Melissa Naschenweng, Extrabreit, Bläck Fööss, Nockis, Ben Zucker, Karat, Leony, No Angels, Loco Escrito, Sasha, Maite Kelly, die Prinzen, Johnny Logan, Andrea Berg, Peter Kraus u. v. m. für beste Unterhaltung. Neben Party-Hits, Pop- und Schlager-Evergreens, stimmungsvollen Balladen und Rock-Klassikern gibt es auch Magie und jede Menge spannende Aussichten: Astrologin Antonia Langsdorf erstellt für die Stars und das Publikum persönliche Jahreshoroskope für 2022.

„Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ ist eine Koproduktion zwischen BR, ORF und SRF unter der redaktionellen Federführung des Bayerischen Rundfunks. Produziert wird die Sendung von der Kimmig Entertainment GmbH. Ticketinfos zur Aufzeichnung am 17. November 2021 in der Baden-Arena Offenburg sind unter www.reservix.de abrufbar.

