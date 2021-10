Neuerung am Dashboard des Gesundheitsministeriums: Fakten zur Impfung und Rechner für die 3. Dosis

info.gesundheitsministerium.gv.at belegt Wirksamkeit der Impfung und bietet Informationen zur 3. Dosis

Wien (OTS) - Das Gesundheitsministerium hat das Dashboard zur Corona-Schutzimpfung info.gesundheitsministerium.gv.at einem umfassenden Relaunch unterzogen. Ab sofort gibt es neben den aktuellen Zahlen zum Impffortschritt inklusive der Daten zur 3. Dosis auch umfassende Informationen und Grafiken, die die Schutzwirkung der Impfung auf Basis von Daten und Analysen der AGES anschaulich darstellen. Das Risiko von Ungeimpften, schwer an COVID-19 zu erkranken, wird datenbasiert dem der Geimpften gegenübergestellt. Mit einem Zertifikatsrechner kann die Gültigkeit des eigenen Impfzertifikats berechnet werden. „Durch die Neugestaltung von info.gesundheitsministerium.at bieten wir jetzt noch mehr Transparenz und Information zur Corona-Schutzimpfung. Wer sich umfassend über alle Details der Impfung informieren will, ist auf dem Dashboard des Gesundheitsministeriums an der richtigen Adresse“, so Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein.

Mit einem Klick auf die interaktive Österreichkarte können für jedes Bundesland regionale Informationen zu Impfmöglichkeiten beziehungsweise zur Impfanmeldung abgerufen werden.

Auch Fall- und Testzahlen sind nun in das Dashboard integriert, um für einen schnellen Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Österreich zu sorgen.

Exaktere Berechnung der Durchimpfungsrate in Österreich

Auf dem neuen Dashboard wird nun die Anzahl der gültigen Impfzertifikate angegeben. Bei der Berechnung der österreichischen Durchimpfungsrate werden ab sofort auch genesene Personen mit einer Impfung berücksichtigt sowie ablaufender Impfschutz (gemäß Maßnahmenverordnung zu Impfzertifikaten).

Neue offene Datensätze, die in enger Zusammenarbeit mit der nationalen und internationalen Open Data Community erarbeitet wurden, sind ebenso auf dem Dashboard zu finden. Ab sofort sind leicht zu verarbeitende und zukunftssichere Langformate für verabreichte Dosen nach Hersteller und Dosiszahl online sowie die Anzahl der aktuell gültigen Impfzertifikate auch nach Bundesland, Alter und Geschlecht. Beide Datensätze werden täglich neu aus der Datenbank des e-Impfpasses aktualisiert.

Das Dashboard wird laufend weiterentwickelt, weitere Datenvisualisierungen und Übersetzungen in andere Sprachen sind in Vorbereitung.

Anstieg der Impfquote ist essenziell

Mit 23. Oktober wurden insgesamt 11.375.785 Impfdosen verabreicht, davon haben 265.253 Menschen eine dritte Dosis erhalten.

5.686.240 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (63,66% der Gesamtbevölkerung sowie 71,96% der impfbaren Bevölkerung).

5.851.197 Menschen haben zumindest eine Impfung bekommen (65,50% der Gesamtbevölkerung sowie 74,05% der impfbaren Bevölkerung).

„Mittlerweile haben rund 64% der Gesamtbevölkerung bzw. 72% der impfbaren Bevölkerung einen Impfschutz gegen das Coronavirus. Um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen, müssen wir die Durchimpfungsrate noch weiter steigern. Impfangebote gibt es mittlerweile – niederschwellig und auch ohne Termin – an fast jeder Ecke: im Supermarkt, in der Kirche, im Impfbus vor der Haustür. Ich appelliere nochmals an alle, die sich bis dato noch nicht haben impfen lassen: Holen Sie sich Ihre Impfung! Der Impfstoff ist sicher, schützt Sie vor schweren Erkrankungen und verhindert Langzeitfolgen“, so der Appell des Gesundheitsministers.

Besonders hoch ist die Durchimpfungsrate bei der Bevölkerung über 84 Jahren: In dieser Altersgruppe haben rund 95% der Männer und 86% der Frauen mittlerweile einen vollständigen Impfschutz.

Auch in der jüngeren Bevölkerungsgruppe, für die die Impfstoffe erst später zugelassen wurden, ist man auf einem guten Weg: Mit Stand 23. Oktober haben 273.716 Frauen (59,86%) in der Altersgruppe 15-24 ein gültiges Impfzertifikat, sowie 284.533 Männer (58,70%) der Männer.

