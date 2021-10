3G-Regel in der Praxis umgesetzt. FasTest stellt digitale Lösung für zahlreiche nationale Unternehmen zur Verfügung.

Große Nachfrage nach 3G-Lösung am Arbeitsplatz

Wien (OTS) - Ab 1. November gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, ab 15. November wird kontrolliert. Dann dürfen nur mehr Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind, ihren Arbeitsort betreten, sonst drohen Strafen. FasTest stellt mit dem „FastPass“ die digitale Lösung für 3G am Arbeitsplatz bereit. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten personalisierte Zugänge, dadurch ermöglichen wir die selbständige Aktualisierung des eigenen Status. Das Unternehmen erfährt ausschließlich, ob die 3G-Regel eingehalten wird, nicht ob der Mitarbeiter geimpft, genesen oder getestet ist.

„ Die 3G-Regel ist sinnvoll. Man sorgt für ein sicheres Arbeitsumfeld, wo man unbeschwert und ohne Einschränkungen seinen Tätigkeiten nachgehen kann. Doch der organisatorische Aufwand darf nicht zu mehr Arbeit in den Unternehmen führen, gleichzeitig sollen Kontrollen jederzeit möglich sein. All das muss möglich sein, ohne die sensiblen Daten der Mitarbeiter frei zugänglich zu machen und unabhängig davon wie viele Angestellte im Unternehmen tätig sind ”, so Florian Chytilek, CTO FasTest.



Experten und Expertinnen aus Medizin, Recht, IT und Datenschutz haben sich in den letzten Monaten intensiv auf diese Tage vorbereitet. Zu Recht. Die Nachfragen nach einem sicheren, benutzerfreundlichen sowie kostengünstigen System werden täglich mehr. Die Unternehmen wollen eine unbürokratische Lösung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größtmögliche Wahrung ihrer sensiblen Daten.



"FastPass" garantiert einen jederzeit abrufbaren 3G-Status aller Angestellten

„ In unserem Unternehmen sind rund 220 Angestellte tätig. In unterschiedlichen Funktionen, zu unterschiedlichen Zeiten. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst und einen rotierenden Schichtbetrieb in unseren Test-Centern sowie Laboren. Wir kennen die Herausforderungen. Gleichzeitig haben wir mit unserem „FastPass“ die Lösung. die wir gerade in zahlreiche Unternehmen etablieren ”, so Dr. med. univ. Manuel Chytilek, CEO FasTest.

Diese webbasierte Software der Firma FasTest, ermöglicht es jedem Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen 3G-Regelung mit minimalem Aufwand in die Praxis umzusetzen und einen Überblick über den 3G Status aller Mitarbeiter*innen zu erhalten.



FasTest betreut Klein-, Mittel- und Großbetriebe



„Wir betreuen Unternehmen in allen Größen, sowie in den unterschiedlichsten personellen Strukturen. Unser „FastPass“ überzeugt mit der größtmöglichen Datensicherheit, dem minimalen Aufwand, sowie der personalisierten Betreuung bei Fragen. Wir begleiten die Unternehmen im Prozess der Umstellung, validieren die Zertifikate und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung “ führt Florian Chytilek abschließend aus.

