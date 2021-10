Ernst-Dziedzic/Grüne zum Tag der Vereinten Nationen: Die Krisen unserer Zeit kennen keine nationalen Grenzen

Sowohl die Pandemie als auch andere Fragen wie etwa jene der Migration oder der Klimakrise bedürfen globaler Antworten

Wien (OTS) - „Wo wäre die Welt heute ohne die UNO? Trotz ihrer zweifellosen Reformbedürftigkeit sind die Vereinten Nationen nach wie vor alternativlos. Kein anderes Gremium könnte heute jene wichtigen Aufgaben übernehmen, welche die UNO innehat: die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, den Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit“, sagt die Grüne Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, am heutigen Tag der Vereinten Nationen.

Dieser Tag erinnert daran, dass am 24. Oktober 1945 die Charta der Vereinten Nationen – quasi die Verfassung der internationalen Organisation - in Kraft getreten ist. In dieser Charta wurden erstmals grundlegende Werte und Interessen der Weltgemeinschaft formuliert: die multilaterale Zusammenarbeit der Staaten, das globale Gewaltverbot, das Versprechen, Konflikte künftig friedlich zu lösen, die Verpflichtung, sich um die humanitäre Not der anderen zu kümmern.



„Die Krisen unserer Zeit kennen keine nationalen Grenzen – das ist uns heute mehr bewusst, denn je. Sowohl die Pandemie als auch andere drängende Fragen wie etwa jene der Migration oder der Klimakrise bedürfen globaler Antworten“, so Ernst-Dziedzic weiter. Gerate eine Region aus dem Gleichgewicht, laufe die ganze Welt Gefahr zu straucheln. Eine stärkere internationale Kooperation, wie sie die UNO vorsehe, sei daher nicht nur ein Gebot der Humanität und der politischen Vernunft, sondern gleichzeitig auch der beste Schutz für Österreichs Interessen. Als einer der vier Amtssitze der Vereinten Nationen und Ort für internationale Verhandlungen habe Österreich hier auch eine besondere Verantwortung, sagt die außenpolitische Sprecherin.

