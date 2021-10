Kaineder Mayr: Gestärktes, verjüngtes Grünes Landtagsteam als Korrektiv zum drohenden schwarz-blauen Stillstandskurs

Mit aller Kraft für ein weltoffenes, zukunfts- und vor allem klimafittes Oberösterreich – Grüne werden konstruktiv für das Land arbeiten aber auch die Konfrontation nicht scheuen

Linz (OTS) - „Es ist famoses, kompetentes und verjüngtes Grünes Landtagsteam, das mit heute seine Arbeit für Oberösterreich aufnimmt. Als Speerspitze der Grünen Bewegung wird dieses auch zahlenmäßig gestärkte Team die große Grüne Aufgabe fortführen, ein weltoffenes, zukunfts- und vor allem klimafittes Oberösterreich zu schaffen. Ein lebendiges Oberösterreich, das die kommenden Herausforderungen mutig und entschlossen angeht. Dieses Grüne Landtagsteams ist damit auch Korrektiv zu dem, was dem Land droht. Eine Kopie der letzten sechs schwarz-blauen Jahre und damit eine lähmende Fortsetzung von altem Denken und Handeln“, meint der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder anlässlich der heutigen Konstituierung des OÖ. Landtags.

Der Auftakt in die neue Legislaturperiode ist Feierlichkeit aber auch Sinnbild einer vergebenen Chance. „Während die Wahlen in Deutschland den Weg frei gemacht haben für Aufbruch und Innovation, erlebt Oberösterreich eine Neuauflage von Stillstand und Mutlosigkeit. Angeführt von einer ÖVP, die effektiv Stimmen verloren hat. Assistiert von einer FPÖ, der die WählerInnen das Vertrauen massivst entzogen haben. Dass sich diese beiden Parteien geeignet sehen, das Land in die Zukunft zu führen, ist eine Fehleinschätzung. Wir Grüne werden mit aller Kraft dafür arbeiten, dass sich Land dennoch in Reichweite eines Zukunftskurses bewegt“, betont Kaineder.

Auf die Arbeit mit einer „extrem guten Landtagstruppe“ freut sich auch der Grüne Klubobmann LAbg, Severin Mayr. „Wir haben große politische Erfahrung an Bord. Dazu viel frischen Wind durch neue, junge Abgeordnete, die sich mächtig für Grüne Anliegen in die Riemen legen werden. Als Klubobmann ist es eine Freude und Ehre, mit dieser Mann- und Frauschaft auf diese spannende und arbeitsreiche politische Reise zu gehen. Eine Reise, die nur ein Ziel kennen kann, Oberösterreich zukunfts- und klimafit zu machen“, betont Mayr.

Mayr ist bewusst, dass dem Grünen Landtagsteam eine herausfordernde Arbeit bevorsteht: „Wir stehen einer Koalition und Landtagsmehrheit gegenüber, die ihren weitgehend alten und mutlosen Kurs fortsetzen will. Dem halten wir unsere Vorhaben für ein modernes Oberösterreich entgegen. Wir werden selbstverständlich konstruktiv für das Land arbeiten. Wir werden aber auch unbequem sein und wenn es sein muss auch in die Konfrontation gehen. Tatenlos zu beobachten, wie das Land zum Stillstand gebracht wird, ist für uns keine Option. Uns geht es um ein lebendiges Oberösterreich. Ein Oberösterreich, das zusammenhält, Herausforderungen mutig angeht und Chancen nutzt“, betont Mayr.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at