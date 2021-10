SPÖ-Schumann: Gratulation an Bettina Lancaster und Dominik Reisinger zur Wiederwahl als Bundesrät*innen für Oberösterreich

„Bringen weitreichende Erfahrung und Wissen in SPÖ-Fraktion ein!“

Wien (OTS/SK) - „Ich gratuliere den sozialdemokratischen Bundesräten Bettina Lancaster und Dominik Reisinger zur Wiederwahl als Vertreter*innen Oberösterreichs in der Länderkammer und freue mich, dass die beiden weiterhin ihre weitreichende Erfahrung und ihr profundes Wissen in unserer Fraktion einbringen werden“, so SPÖ-Fraktionsführerin im Bundesrat Korinna Schumann. Bettina Lancaster und Dominik Reisinger wurden heute, Samstag, in der Sitzung des oberösterreichischen Landtags als Bundesräte bestätigt. ****

„Bettina Lancaster und Dominik Reisinger sind erfolgreiche Kommunalpolitiker*innen, die bewiesen haben, dass sie die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Sie wurden nicht zuletzt deshalb bei den jüngsten Gemeinderatswahlen in Oberösterreich als Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister für ihre Gemeinden wiedergewählt. In der sozialdemokratischen Bundesratsfraktion werden sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, so Schumann. (Schluss) sr/bj

