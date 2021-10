Kurz: „Wilfried Haslauer führt die Salzburger Volkspartei mit voller Kraft an“

Landeshauptmann Haslauer als Landesparteiobmann der Salzburger Volkspartei wiedergewählt

Wien (OTS) - „Landeshauptmann Wilfried Haslauer führt die Salzburger Volkspartei mit voller Kraft an. Für diese Aufgabe wurde er am heutigen Landeskongress in St. Johann im Pongau einmal mehr mit überwältigendem Vertrauen ausgestattet. Ich gratuliere Wilfried Haslauer im Namen der gesamten Volkspartei sehr herzlich zum Wahlergebnis und wünsche ihm alles Gute. Zudem freue ich mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit, denn dank seiner langjährigen Erfahrung ist Wilfried Haslauer stets ein kompetenter und verlässlicher Partner“, so Bundesparteiobmann Sebastian Kurz anlässlich der Wiederwahl von LH Wilfried Haslauer als Landesparteiobmann der Salzburger Volkspartei.

„Als Landeshauptmann von Salzburg beweist Wilfried Haslauer seit vielen Jahren, dass für ihn die Interessen der Salzburgerinnen und Salzburger oberste Priorität haben. Aber auch als Parteiobmann der Salzburger Volkspartei, der er seit 2004 vorsteht, hat Wilfried Haslauer große Verdienste erworben. Mit einem dementsprechend hervorragenden Wahlergebnis wurde Wilfried Haslauer heute als Landesparteiobmann wiedergewählt, wozu ich herzlichst gratuliere“, betont Generalsekretär Axel Melchior.

