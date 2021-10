EANS-Stimmrechte: Kapsch TrafficCom AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

1. Emittent: Kapsch TrafficCom AG

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

______________________________________________________________________ |____Vorname____|__Name/Nachname___|________Sitz_________|____Staat____| |Elisabeth______|Kapsch____________|_____________________|_____________| |Georg__________|Kapsch____________|_____________________|_____________| | |Traditio- |Wien |Österreich | |_______________|Privatstiftung____|_____________________|_____________| | |CHILDREN OF | | | | |ELISABETH- |Wien |Österreich | |_______________|Privatstiftung____|_____________________|_____________| |_______________|DATAX_Holding_GmbH|Wien_________________|Österreich___| |_______________|DATAX_HandelsgmbH_|Wien_________________|Österreich___| | |KAPSCH-Group |Wien |Österreich | |_______________|Beteiligungs_GmbH_|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre: KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 21.10.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 63,29 % | 0,00 % | 63,29 % | 13 000 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 63,29 % | 0,00 % | 63,29 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT000KAPSCH9|______8_227_831|_______________|________63,29_%|_______________| |_Subsumme_A_|___________8_227_831___________|____________63,29_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________| |____1____|Georg_Kapsch__|____________|______0,00_%|_______0,00_%|_______0,00_%| | 2 |Elisabeth | | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Kapsch________|____________|____________|_____________|_____________| | 3 |Traditio- | 1 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| | |CHILDREN OF | | | | | | 4 |ELISABETH- | 2 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| | 5 |DATAX Holding | 3,4 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________| | 6 |DATAX | 3,4,5 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|HandelsgmbH___|____________|____________|_____________|_____________| | |KAPSCH-Group | | | | | | 7 |Beteiligungs | 6 | 63,29 %| 0,00 %| 63,29 %| |_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, FN 170439 x ("KGB"), hält derzeit 8.227.831 Aktien an der Kapsch TrafficCom AG ("KTC"). Alleingesellschafterin der KGB ist die DATAX HandelsgmbH, FN 171906 d ("DATAX"). An der DATAX waren bis zum heutigen Tag zu je einem Drittel die Traditio-Privatstiftung, FN 173080 f ("Traditio"), die ALUK-Privatstiftung, FN 173039 w ("ALUK"), und die CHILDREN OF ELISABETH-Privatstiftung, FN 173081 g ("COE"), beteiligt.

Traditio wird von Mag Georg Kapsch im Sinne des ÜbG kontrolliert, ALUK von Dr Kari Kapsch und COE von Mag Elisabeth Kapsch. Sohin bildeten bis zum heutigen Tag KGB, DATAX, ALUK/Dr Kari Kapsch, Traditio/Mag Georg Kapsch und COE/Mag Elisabeth Kapsch eine "Gruppe gemeinsam vorgehender Rechtsträger" im Sinn des § 22a ÜbG. Daher waren die von der KGB gehaltenen 8.227.831 Aktien der KTC Mag Georg Kapsch, Dr Kari Kapsch und Mag Elisabeth Kapsch im Sinne des § 133 BörseG 2018 zuzurechnen.

Mit dem heutigen Tag hat ALUK ihren Geschäftsanteil an der DATAX je zur Hälfte an Traditio und COE übertragen. Damit sind ALUK/Dr Kari Kapsch auch aus der "Gruppe gemeinsam vorgehender Rechtsträger" betreffend die KTC ausgeschieden. Folglich sind ALUK/Dr Kari Kapsch die von der KGB gehaltenen 8.227.831 Aktien der KTC seit heute nicht mehr zuzurechnen.

Wien am 21.10.2021

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

A-1120 Wien

Telefon: +43 50811 1122

FAX: +43 50811 99 1122

Email: ir.kapschtraffic @ kapsch.net

WWW: www.kapsch.net/ktc

ISIN: AT000KAPSCH9

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

