ORF-„Pressestunde“ mit Dr. Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

Am 24. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Bundesregierung soll in den nächsten Tagen eine Gesetzesvorlage zur Sterbehilfe vorlegen. Der Verfassungsgerichtshof hob in seinem Erkenntnis die Strafbarkeit der „Mitwirkung am Selbstmord“ mit Wirksamkeit 1. Jänner 2022 auf. Wie bewertet die Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser dieses Thema? Unter welchen Bedingungen soll ihr zufolge ein assistierter Suizid erlaubt sein? Die Pandemie ist noch nicht vorbei und jede/r Zweite in der Pflege überlegt aus dem Job auszusteigen. Wie kann man dem Personalnotstand in der Pflege entgegenwirken und das Gesundheitssystem auf neue Beine stellen? Die Pandemie hat auch die Armut von Frauen verstärkt – welche Gegenmaßnahmen schlägt die Diakonie vor? Und wie soll man mit der steigenden Zahl der Asylanträge und den Unterbringungen umgehen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 24. Oktober 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Helmberger-Fleckl

„Die Furche“

und

Regina Pöll

ORF

