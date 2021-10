Helvetia Österreich und RepaNet lancieren ihre Kooperation, um gemeinsam nachhaltig zu wirken

Seit Mai schützt ein kostenloses Versicherungspaket von Helvetia ehrenamtliche Mitarbeitende von Repair Cafés vor Folgeschäden durch nicht erfolgreiche Reparaturen

Wien (OTS) - RepaNet ist ein gemeinnütziger Verein, der als Plattform für ehrenamtliche Reparaturinitiativen, sogenannte Repair Cafés, tätig ist und deren Interessen vertritt. In den Repair Cafés werden defekte Alltagsgegenstände wie Bügeleisen, Fahrräder oder Kaffeemaschinen repariert oder auch Kleidungsstücke wie eine zerrissene Jeans wiederhergestellt. Repariert wird gemeinsam, das bedeutet ehrenamtliche Helferinnen und Helfer teilen ihr Wissen und Know-how mit den Besucherinnen und Besuchern und leiten diese bei der Reparatur ihrer defekten Alltagsgegenstände an. So wird in gemütlicher Kaffeehaus-Atmosphäre Reparaturkultur gemeinsam lebendig erhalten.

Gemeinsam mit Helvetia wurde im Frühjahr 2021 eine Kooperation geschlossen, um die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Repair Cafés zu unterstützen. Helvetia bietet diesen eine kostenlose Versicherungslösung an, damit sie ohne Bedenken zur Reparatur von defekten Geräten beitragen können. Für heuer haben sich bereits 20 Repair Cafés gemeldet, die die Versicherungslösung von Helvetia in Anspruch nehmen – Helvetia bietet diese aber selbstverständlich für alle, derzeit rund 150 Repair Cafés in Österreich an.

Der verbindende Wert: Nachhaltigkeit

Sowohl RepaNet als auch Helvetia sehen Nachhaltigkeit als ganzheitlichen Ansatz mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten und wollen mit ihrem Tun einen nachhaltigen Beitrag zu Gesellschaft und Umwelt leisten. Schon im Kleinen kann man Großes bewirken und jede Reparatur ist ein weiterer nachhaltiger Schritt.

»Für uns als Versicherung sind die Themen Nachhaltigkeit und Langfristigkeit essentiell und eng mit unserem Kerngeschäft verbunden. Die Idee von Wiederverwenden statt Wegwerfen können wir voll und ganz unterstützen. Wir haben uns für die Kooperation mit RepaNet entschieden, da die Repair Cafés zur Ressourcenschonung beitragen und wir so auch einen Beitrag dazu leisten können«, erzählt Werner Panhauser, Vorstand für Vertrieb & Marketing bei Helvetia Österreich.

»Die Unternehmenskultur von Helvetia und ihr Engagement im Bereich Corporate Responsibility, wie sie es beispielsweise bei ihrer Schutzwald-Initiative und im Projekt »Weiterfairwertung« seit Jahren zeigt, passen hervorragend zu unseren Ansätzen. Daher haben wir uns bewusst für Helvetia als Partnerin entschieden und freuen uns sehr über die gemeinsame Kooperation. Dank des auf die Bedürfnisse der Initiativen ideal abgestimmten Versicherungspaketes können unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer nun sicher und versichert reparieren«, berichtet Matthias Neitsch, Geschäftsführer von RepaNet.

CO2-Einsparung, Abfallvermeidung und Ressourcenschonung

Lösungen zur Reduktion des Ressourcenverbrauches sind sehr stark gefragt, denn würde die gesamte Weltbevölkerung so leben wie ein durchschnittlicher Mensch in Österreich, bräuchte man mehr als 3½ Planeten, um die benötigten Ressourcen bereitzustellen. Die Repair Cafés tragen aktiv zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung bei.

Für die stellvertretende Bezirksvorsteherinnen Barbara Obermaier und Eva Weissmann leisten Repair Cafés wertvolle Arbeit. »Durch Reparieren spart man Ressourcen und verlängert die Lebensdauer von Produkten. Es wird nicht nur Abfall verringert, sondern auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet«, betont Weissmann. Obermaier ergänzt: »Darüber hinaus ist auch ein schönes Gefühl, seine eigenen Dinge wieder selbst zu reparieren. Und das mit Hilfe von Ehrenamtlichen in entspannter Atmosphäre – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.« Insgesamt gibt es etwa 150 Repair Cafés in ganz Österreich, die dank ihrer Reparaturerfolge pro Jahr etwa 900 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen.

